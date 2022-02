Knaller-Start für erste Olympia-Woche

13 Entscheidungen in zwei Tagen - Österreichs Stars mischen gleich voll mit.

Mit Vollgas geht's in die Olympischen Spiele in China. Nach der großen Eröffnungsfeier am Freitag erwartet die Stars gleich ein mit Medaillenentscheidungen vollgepacktes erstes Wochenende. Insgesamt 13 Mal wird am Samstag und am Sonntag Edelmetall vergeben. Während die Langläuferinnen am Samstag um 8.45 Uhr den Anfang machen, wird's aus rotweiß-roter Sicht besonders um 12.35 Uhr spannend. Im Damen-Einzel der Skispringerinnen kämpfen Daniela Iraschko-Stolz & Co. um Gold, Silber und Bronze.

Eröffnungsfeier "Romantik" im Pekinger Vogelnest

Der offizielle Olympia-Startschuss erfolgt am Freitag (13 Uhr, live ORF 1) mit einem Spektakel. Filmregisseur-Legende Zhang Yimou ("Hero","The House of Flying Daggers") gestaltete die Eröffnungsfeier wie schon jene der Sommerspiele 2008 in Peking. Jedoch verzichtet er im "Vogelnest"-Stadion auf große Masseninszenierungen, setzt vermehrt auf Technologie, um laut Eigenaussage eine "ätherische und romantische" Zeremonie zu erschaffen.

Skispringen: Hoffen auf Kramer-Wunder

"Ladies first" - am Samstag (12.35, live ORF 1) weihen die Skisprung-Damen die neu gebaute Normalschanze im Zhangjiakou-Skigebiet ein. Für Österreich bedeutet dieser Einzelwettkampf die erste ganz große Chance auf Gold bei diesen Winterspielen. Wobei auch viel von einem Blitz-Comeback von Sara Marita Kramer nach ihrem positiven Corona-Test abhängt. Daniela Iraschko-Stolz jagt nach 2014 (Silber) erneut eine Medaille.

Langlauf: Happy End nach Corona-Schock?

Olympia und Teresa Stadlober - das ist bisher keine Liebesbeziehung. 2018 verlief sich die 28-jährige Langläuferin auf dem Weg zu einer Medaille über 20 km, wurde Neunte. Nun versetzte ihr ein positiver Corona-Test einen Dämpfer. Gelingt am Samstag (8.45, live ORF 1) ein Sensations-Comeback im Skiathlon? In dieser Disziplin wurde sie vor vier Jahren Siebente.

Biathlon: Teamgeist soll Berge versetzen

Die Biathlon-Stars starten am Samstag (10 Uhr, live ORF 1) mit einer Mixed-Staffel in die Winterspiele. Beim bisher einzigen Bewerb in dieser Disziplin in der laufenden Saison kam die ÖSV-Auswahl nicht über Rang elf hinaus. Jedoch waren da unsere jeweils Besten nicht dabei. Mit Simon Eder und Lisa Hauser soll es bei Olympia gleich mit Edelmetall klappen. Jedoch muss im Kampf mit Norwegen & Co. eine Team-Glanzleistung her.

Ski alpin: Abfahrer lassen es krachen

Bei den Alpinen wartet gleich zu Beginn ein absolutes Highlight: Am Sonntag (4 Uhr, live ORF 1) steigt die Abfahrt der Herren. In der Königsdisziplin greift Matthias Mayer wie 2014 in Sotschi nach Gold. Weil er 2018 zudem den Super-G-Sieg geholt hat, ist sogar das Gold-Triple drin. Doch auch den restlichen drei ÖSV-Fahrern sind Medaillen zuzutrauen. Am Donnerstag steigt das erste Training.

Skispringen: Kraft & Co. als echte Wundertüte

Am Sonntag (13 Uhr, live ORF 1) heben die Skisprung-Herren erstmals im Kampf um Gold, Silber und Bronze ab. Auf der Normalschanze soll der erste rot-weiß-rote Sieg seit 1992 (Ernst Vettori) her. Die Olympia-Generalprobe lief in Willingen zuletzt durchwachsen. Mit seinem allerletzten Sprung tankte Stefan Kraft dort jedoch mächtig Selbstvertrau en. Alles ist möglich.

Snowboard: Gassers Late-Night-Show

Für alle Snowboard-Fans heißt es am Samstag lange auf bleiben. Denn am Sonntag steigt ab 2.30 Uhr (live ORF 1) das Slopestyle-Finale der Damen. Mit Anna Gasser hofft die Vizeweltmeisterin 2015 und X-Games-Siegerin 2017 in dieser Disziplin auf ausgleichende Gerechtigkeit. Bei Olympia 2018 machte ihr der Wind einen Strich durch die Rechnung. Später gewann sie immerhin im Big Air Gold.

Rodeln: Gold-Held will wieder zuschlagen

Vor vier Jahren war er eine der ganz großen Olympia-Sensationen. Quasi als No-Name raste David Gleirscher zum Sieg. Nun greift er als etablierter Rodel-Star im Einsitzer an. Der erste von vier Läufen steigt am Samstag (12.10), das große Finale geht am Sonntag (14.15, live ORF 1) über die Bühne. Neben dem 27-Jährigen gehen mit Bruder Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl zwei weitere rot-weiß-rote Topfavoriten auf Medaillenjagd.