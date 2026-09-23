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-25%-Pickerl

Rabatt-Revolution! DAS wird jetzt bei Billa neu

Eingang eines Billa-Supermarkts mit Kunden davor in Haus, Steiermark, Österreich.
© Getty Images
Bei Billa werden die beliebten Rabattpickerl neu organisiert. Das ist der Plan.
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Ab 24. September werden bei Billa und Billa Plus rund 3.000 Produkte dauerhaft auf ein Preisniveau gesenkt, das sich an Diskontanbietern orientiert. Doch auch bei den 25%-Rabattmarkerl gibt es jetzt Neuerungen.

Billa wird weiterhin die 25%-Rabattmarkerl anbieten, allerdings in veränderter Form.

Billa Gutschein für 25% Rabatt auf das teuerste Produkt, gültig in zwei Wochenzeitfenstern 2026.
So sehen die neuen Rabattmarkerl aus. © BILLA AG

Der 25%-Rabatt wird von nun an immer automatisch vom teuersten Produkt abgezogen. "Das wurde auf vielfachen Wunsch der Kunden eingeführt", heißt es von Billa zu oe24.

Weiterhin können pro Einkauf insgesamt vier Rabattmarkerl pro Kunden eingelöst werden.

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Die Markerl werden nicht mehr aufgeklebt, sondern kommen mit Strichcode und werden an der Kassa eingescannt. Auf die rund 3.000 preisgesenkten "Immer Clever Preis"-Produkte gelten die Markerl nicht. Was man nicht braucht, kann beim nächsten Einkauf verwendet werden.

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