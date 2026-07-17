"Regelrechte Wasserbombe" flutet Wiener Straßen

Nach tagelanger Hitze sorgte ein heftiges Unwetter für Überflutungen, Verkehrschaos und eine rote Unwetterwarnung in der Stadt.

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Ganz Österreich litt in den letzten Tagen unter der enormen Hitze. Doch am Freitag fegten heftige Unwetter über das Land, wobei die Gewitterfront die Hauptstadt mit voller Wucht traf. Für den kommenden Samstag wird im Norden und Osten zwar ein meist sehr sonniger und trockener Vormittag erwartet, doch im Tagesverlauf drohen wieder neue, intensive Regenschauer. Der private Wetterdienst "uwz" berichtete am Freitag via Kurznachrichtendienst X über die enormen Ausmaße des aktuellen Gewitters: "Das war heute eine regelrechte Wasserbombe in Wien Häufig gingen 30-40 l/qm an Regen nieder, in Döbling waren es in Summe 48 l/qm."

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Der heftige Niederschlag, Hagel, Blitz und Donner sorgten in kürzester Zeit dafür, dass einige Straßen unter Wasser standen. Am Schwarzenbergplatz fielen aufgrund des Unwetters die Ampeln aus. Auch Teile Döblings im 19. Bezirk standen unter Wasser, wie die Unterführung in der Mooslackengasse oder auch die Gunoldstraße. "ORF"-Meteorologe Manuel Oberhuber vermeldete via X einen "Gewitter-Treffer für Teile von Wien: 36 l/m² in einer Stunde auf der Hohen Warte, 35 l/m² bei der TU im 4. Bezirk. Gerade mal 1 Liter in Unterlaa. Die Temperatur ist um 12° gesunken, dafür gibt's jetzt einen Taupunkt von 20°."

Wassereintritt in der Albertina

Vom Starkregen betroffen war auch die Wiener Kulturlandschaft. Infolge des plötzlichen Wassereintritts in der Propter Homines Halle der Albertina mussten die Verantwortlichen sofort reagieren, um Schäden zu verhindern. Im betroffenen Eingangsbereich wurden vorsichtshalber alle Kunstwerke abgehängt. Die Museumsleitung gab in einer offiziellen Aussendung jedoch schnell Entwarnung: "Infolge des heutigen Starkregens kam es in der ALBERTINA zu einem Wassereintritt in der Propter Homines Halle. In dem betroffenen Eingangsbereich wurden vorsichtshalber alle Kunstwerke abgehängt. Zu keinem Zeitpunkt waren Kunstwerke gefährdet".

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Aufgrund der anhaltenden Trockenheit kann mancherorts zumindest ein wenig aufgeatmet werden. Das Unwetter war am Abend in Wien wieder vorbei. Laut GeoSphere Austria klingen die Schauer über Teile Österreichs spätestens bis Mitternacht ab, gefolgt von einer meist trockenen Nacht bei Tiefsttemperaturen von 12 bis 21 Grad.

Am Samstag steigen die Tageshöchsttemperaturen wieder auf 23 bis 31 Grad, wobei am Nachmittag im Bergland sowie im Süden und Westen verbreitet neue Gewitter aufziehen. Erst ab Dienstag sollen die Temperaturen endgültig abklingen.