Renaturierung: NÖ stellt sich gegen Brüssel

Niederösterreich probt den Aufstand gegen die EU-Renaturierungsverordnung. Finanzlandesrat Anton Kasser sagt die Umsetzung schlicht ab.

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"Während das Land Niederösterreich und seine Gemeinden jeden Euro zweimal umdrehen müssen, sollen wir eine EU-Verordnung umsetzen, die enorme Kosten verursacht. Dafür fehlt derzeit schlicht das Geld." Mehr als 150 Milliarden Euro soll die Verordnung EU-weit kosten, über 200 Millionen Euro allein für Österreich", sagt Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP).

Kasser wird noch deutlicher: "Viele Mitgliedstaaten haben der Renaturierungsverordnung nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass eine ausreichende Finanzierung durch die Europäische Union sichergestellt wird. Diese Zusage wurde nicht eingehalten. Das ist ein Wortbruch gegenüber den Mitgliedstaaten." Sein Fazit: "Wer neue Verpflichtungen beschließt, muss auch die Finanzierung sicherstellen. Solange das nicht geschieht, wird Niederösterreich die Umsetzung dieser Verordnung blockieren."

Auch Pernkopf schäumt: "Schildbürgerstreich"

Rückendeckung kommt von LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP): "Wir drücken die Stopptaste, denn Brüssel will, dass wir kleine Dörfer 'renaturieren', während Städte wie Wien oder Graz verschont bleiben." Diese absurde Verordnung beruht auf völlig falschen Grundlagen, da sie Äcker, Felder und Weingärten als nicht grün einstuft, künstliche Stadtparks und Baulücken aber schon. Damit konterkariert die Verordnung auch alle Bemühungen, gegen Zersiedelung vorzugehen und wertvolle Äcker vor Verbauung zu schützen, so Pernkopf.

Grundlage der EU-Bewertung sind Satellitenaufnahmen, bei denen lediglich erfasst wurde, ob Flächen zum Zeitpunkt der Aufnahme grün erschienen oder nicht. Dadurch werden Äcker, Felder, Weingärten oder Kellergassen teilweise als "nicht grün" eingestuft, obwohl sie wertvolle Kulturlandschaften und Lebensgrundlagen darstellen. "Nach dieser Logik wäre ein künstlicher Stadtpark ökologisch wertvoller als ein Acker oder ein Weingarten. Das zeigt, wie realitätsfern diese Vorgaben sind", so Pernkopf, der schon vor wenigen Wochen angekündigt hat, dass Niederösterreich und die Gemeinden die Umsetzung dieser Regelungen in der vorliegenden Form entschieden ablehnen.

467 Gemeinden betroffen

Österreichweit träfe es 467 Gemeinden, 137 davon in Niederösterreich. Kassers klare Botschaft an Brüssel: Ohne Geld kein Naturschutz-Diktat aus der EU-Zentrale.

Pernkopf verweist auf die zahlreichen Naturschutz- und Renaturierungsmaßnahmen des Landes Niederösterreich. So werden derzeit mehr als 30 LIFE-Projekte umgesetzt, insgesamt rund 250 Revitalisierungsprojekte betreut und zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des Bodenbonus realisiert. "Wir sind Vorreiter bei Natur- und Umweltschutz. Aber wir brauchen vernünftige Lösungen mit Hausverstand statt neuer Bürokratie. Die Europäische Kommission sollte sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: Freiheit, Wohlstand, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Europa", betonte Pernkopf. abschließend.

Der WWF kritisierte Niederösterreichs Vorgangsweise. "Mitten in der Klima- und Biodiversitätskrise derart auf der Bremse zu stehen, ist verantwortungslos gegenüber Gemeinden, Landwirtschaft und Bevölkerung. Renaturierung ist eine ideale Vorsorge gegen Hitze, Dürre, Hochwasser und Artensterben", erklärte Arno Aschauer vom WWF in einer Aussendung. "Wer nur über Ausgaben spricht und die vermiedenen Schäden sowie die Vorteile verschweigt, führt die Öffentlichkeit in die Irre. Die teuerste Variante ist das Nichtstun", betonte Aschauer.