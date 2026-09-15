Verspätungen
Sabotage: Massive Zug-Ausfälle in Holland
Unbekannte hatten Gegenstände auf die Gleise gelegt, wie der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail mitteilte. Dies habe zu Störungen im gesamten Netz während des morgendlichen Berufsverkehrs geführt.
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Auch mehrere Bahnübergänge seien betroffen gewesen, was zudem den Straßenverkehr behindert habe.
Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers hätten mit den Räumarbeiten begonnen, um die Sicherheit auf den Strecken wiederherzustellen. Wann der Zugbetrieb wieder normal aufgenommen werden kann, war zunächst unklar.
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