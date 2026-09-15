Sabotage: Massive Zug-Ausfälle in Holland

Mutmaßliche Sabotage hat am Dienstagmorgen den Zugverkehr in weiten Teilen des Nordens und der Mitte der Niederlande beeinträchtigt.

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Unbekannte hatten Gegenstände auf die Gleise gelegt, wie der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail mitteilte. Dies habe zu Störungen im gesamten Netz während des morgendlichen Berufsverkehrs geführt.

Auch mehrere Bahnübergänge seien betroffen gewesen, was zudem den Straßenverkehr behindert habe.

Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers hätten mit den Räumarbeiten begonnen, um die Sicherheit auf den Strecken wiederherzustellen. Wann der Zugbetrieb wieder normal aufgenommen werden kann, war zunächst unklar.