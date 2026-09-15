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90 Prozent Frauen

Über 100.000 Menschen in Japan sind älter als 100 Jahre

Ältere Menschen machen gemeinsam Gymnastikübungen im Park unter Bäumen in Tokio.
© Anadolu via Getty Images
In Japan gibt es erstmals mehr als 100.000 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter.
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Die neueste Regierungsstudie, die am Dienstag im Vorfeld des Tages für den Respekt vor dem Alter veröffentlicht wurde, listet 107.677 Menschen in dieser Altersgruppe auf. Etwa 90 Prozent davon seien Frauen, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit. Es ist das erste Mal seit Beginn der Datenerfassung 1963, dass die Zahl der Menschen ab 100 Jahren die Marke von 100.000 übersteigt.

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Diese Altersgruppe erreichte das 56. Jahr in Folge ein neues Rekordhoch. Mit einem Durchschnittsalter von 49,9 Jahren ist Japan das Land mit der zweitältesten Bevölkerung weltweit. Nur in dem kleinen Fürstentum Monaco liegt der Altersdurchschnitt noch höher.

Im Juni veröffentlichte Daten zeigen, dass die Geburtenrate in Japan im vergangenen Jahr erneut auf ein Rekordtief fiel. Dies verdeutlichte einmal mehr die demografische Krise, in der sich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet. Die Überalterung der Gesellschaft führt bereits zu einem Mangel an Arbeitskräften und treibt die Sozialausgaben in die Höhe, während die Steuereinnahmen sinken.

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