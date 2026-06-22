Schüsse in jüdischem Viertel: Polizisten und Täter tot

Drei Menschen getötet - Umstände und Motiv zunächst unklar.

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Bei Schüssen in einem jüdischen Viertel der kanadischen Metropole Montréal sind drei Menschen getötet worden.

Es handle sich um zwei Polizisten und den Verdächtigen, erklärte die Polizei am Montag. Eine Polizistin sei verletzt worden.

Umstände des Vorfalls

Der Einsatz laufe noch, teilten die Beamten weiter mit. Angaben zu den Umständen des Vorfalls oder zum Motiv des Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.