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Trotz 40 Grad

So entspannt tanzt Paris die Hitzewelle weg!

© X@LucAuffret
Die Hitzewelle bringt ganz Europa an seine Grenzen. Die Menschen in Paris lassen sich die Freude am Sommer aber trotzdem nicht nehmen und feiern auf dem Straßenfest "Fête de la Musique".
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Während Frankreich unter einer der heftigsten Hitzewellen des Jahres leidet, ließen sich Tausende Menschen in Paris die Stimmung nicht verderben. Trotz Temperaturen nahe der 40-Grad-Marke strömten am Wochenende zahlreiche Feiernde auf die Straßen, zu Konzerten und an die beliebten Ufer der Hauptstadt.

Party statt Hitzepause

Besonders rund um das traditionelle Musikfest "Fête de la Musique" herrschte in Paris Ausnahmezustand. Millionen Menschen feierten landesweit, obwohl große Teile Frankreichs unter Hitze-Warnstufe Rot standen. In der Hauptstadt drängten sich Besucher bei Konzerten und Straßenfesten, viele suchten Schatten oder kühlten sich mit Wasser ab.

Die Behörden hatten zuvor vor der extremen Belastung gewarnt. In einigen Regionen wurden Veranstaltungen abgesagt oder angepasst. Dennoch entschieden sich viele Franzosen, das Sommerwochenende im Freien zu genießen. Mit Erfolg.

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Abkühlung im Kanal

Besonders beliebt war erneut der Canal Saint-Martin. Zahlreiche Menschen nutzten die Wasserwege der Stadt zur Abkühlung. Die Stadt Paris hat wegen der anhaltenden Hitze sogar Teile des Kanals für beaufsichtigtes Schwimmen freigegeben. Bereits bei früheren Hitzewellen waren immer wieder Menschen unerlaubt ins Wasser gesprungen, um der Gluthitze zu entkommen.

Bilder zeigen dicht gedrängte Menschen am Wasser, Sonnenhungrige auf den Uferpromenaden und zahlreiche Besucher, die sich trotz der außergewöhnlichen Temperaturen ins Getümmel stürzten und ins Wasser springen.

Sommerlaune trotz Gluthitze

Die Bilder aus Paris zeigen vor allem eines: Auch extreme Temperaturen können den Menschen die Lust auf Sommer, Musik und gemeinsame Erlebnisse nicht nehmen. Ob am Wasser, bei Straßenkonzerten oder mit Freunden in den Parks – viele nutzten das sonnige Wochenende, um das Leben zu genießen.

Und auch in Österreich stehen zahlreiche heiße Sommertage bevor. Wer ausreichend trinkt, die Mittagshitze meidet und auf seinen Körper hört, kann die warmen Temperaturen durchaus auskosten. Denn für viele gilt: Der Sommer ist viel zu kurz, um ihn nur drinnen zu verbringen.

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