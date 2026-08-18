Todesopfer
Straße von Hormuz: Schiff beschossen
Es gebe Schäden im Maschinenraum und ein Opfer unter der Besatzung, teilte die UKMTO mit.
Die restliche Crew werde von der omanischen Küstenwache unterstützt. Berichte über Umweltschäden lagen nicht vor, die Behörden ermitteln.
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Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist stark beeinträchtigt. Derzeit passieren täglich Schiffe im einstelligen Bereich die Straße von Hormuz, vor dem Krieg waren es mehr als 130.
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