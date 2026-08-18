Straße von Hormuz: Schiff beschossen

Ein Schiff ist in der Straße von Hormuz nach Angaben der britischen Seeschifffahrtsbehörde UKMTO von einem unbekannten Projektil getroffen worden.

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Es gebe Schäden im Maschinenraum und ein Opfer unter der Besatzung, teilte die UKMTO mit.

Die restliche Crew werde von der omanischen Küstenwache unterstützt. Berichte über Umweltschäden lagen nicht vor, die Behörden ermitteln.

Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist stark beeinträchtigt. Derzeit passieren täglich Schiffe im einstelligen Bereich die Straße von Hormuz, vor dem Krieg waren es mehr als 130.