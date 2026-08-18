oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Todesopfer

Straße von Hormuz: Schiff beschossen

Mehrere Schiffe fahren durch die Straße von Hormus bei leicht bewölktem Himmel und ruhiger See.
© APA/AFP/ATTA KENARE
Ein Schiff ist in der Straße von Hormuz nach Angaben der britischen Seeschifffahrtsbehörde UKMTO von einem unbekannten Projektil getroffen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Es gebe Schäden im Maschinenraum und ein Opfer unter der Besatzung, teilte die UKMTO mit.

Die restliche Crew werde von der omanischen Küstenwache unterstützt. Berichte über Umweltschäden lagen nicht vor, die Behörden ermitteln.

Auch interessant

Tochter (8) erstochen – Mordalarm in der Steiermark

Handy-Ärger! Riesiger Netzausfall bei HoT

Darum sorgt Taylor Swift für immer mehr Auto-Unfälle

Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist stark beeinträchtigt. Derzeit passieren täglich Schiffe im einstelligen Bereich die Straße von Hormuz, vor dem Krieg waren es mehr als 130.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schon 39 % der Täter sind Fremde

Hitze-Schäden: Legendärer Ski-Lift wird abgebaut

Walter Freiwald macht 700 Euro die Stunde

Wasserversorgung in den USA bedroht

30.000 Euro Beute bei Überfall auf Lkw-Fahrer

Römischer Altar aus der Donau aufgetaucht

Strache bedroht Faymann & Häupl

Straß von Hormuz: Schiff beschossen

Wertverlust bei Luxusschlitten am größten

Massive Drohnen-Attacke auf Moskau