Supercomputer: Österreich fällt plötzlich zurück

Österreichs Chancen bei der WM sind kurz vor Turnierbeginn gesunken

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Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der Datenspezialist Opta. Während Österreich bei den bisherigen Simulationen an den Top-20 knackte, landet das ÖFB-Team nach der Verletzung von Christoph Baumgartner nur noch auf Platz 25 der 48 Teilnehmer.

Österreichs Chancen in den Gruppe J © Opta

Österreich schafft zwar immer noch zu 67 Prozent den Einzug in die K.o.-Phase, könnte zu 22 Prozent aber auch Gruppenletzter werden. Eine größere Überraschung traut der Supercomputer Österreich praktisch gar nicht zu.

Die Chancen des ÖFB-Teams auf ein Viertelfinale (11 %), Halbfinale (4 %) oder Finale (1,5 %) sind verschwindend gering. Dass Österreich sogar Weltmeister wird, tritt nur in 0,43 Prozent der Simulationen ein.

Die Top-Favoriten bei der WM © Opta

Spanien ist Top-Favorit

Favorit auf den Titel ist weiterhin Spanien. Gute Chancen haben auch Frankreich, England, Argentinien und Portugal.