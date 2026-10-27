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Amtsgericht Hof

Syrer zahlt Strafe mit Falschgeld

Der Syrer dachte, der falsche 50-Euro-Schein werde nicht auffallen.
© Apa
Am Amtsgericht Hof ist ein 55-jähriger syrischer Migrant aufgeflogen, als er die Restforderung einer Geldstrafe von 80 Euro bar begleichen wollte - in der Einzahlung befand sich auch eine gefälschte 50-Euro-Banknote.
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Der Migrant hatte die Zahlung am Montag geleistet, erst bei der nachträglichen Prüfung durch einen Gerichtsmitarbeiter fiel der Schwindel auf. Der Mitarbeiter verständigte darauf am gleichen Morgen die Polizei.

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Hohen Falschgeldbetrag mit

Eine Polizeistreife fuhr zur Wohnung des Mannes, traf ihn dort jedoch nicht an. Später kehrte er selbst zum Amtsgericht zurück, um sich nachträglich eine Quittung für die Einzahlung ausstellen zu lassen. Dort nahmen die Beamten ihn fest.

Bei der anschließenden Überprüfung seiner Wertgegenstände stießen die Polizisten auf einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in weiteren gefälschten Scheinen. Die Noten wurden sichergestellt, gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.

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