Amtsgericht Hof
Syrer zahlt Strafe mit Falschgeld
Der Migrant hatte die Zahlung am Montag geleistet, erst bei der nachträglichen Prüfung durch einen Gerichtsmitarbeiter fiel der Schwindel auf. Der Mitarbeiter verständigte darauf am gleichen Morgen die Polizei.
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Hohen Falschgeldbetrag mit
Eine Polizeistreife fuhr zur Wohnung des Mannes, traf ihn dort jedoch nicht an. Später kehrte er selbst zum Amtsgericht zurück, um sich nachträglich eine Quittung für die Einzahlung ausstellen zu lassen. Dort nahmen die Beamten ihn fest.
Bei der anschließenden Überprüfung seiner Wertgegenstände stießen die Polizisten auf einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag in weiteren gefälschten Scheinen. Die Noten wurden sichergestellt, gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.
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