Tara unter Tränen: "Keine Küsse und nur 20 Minuten Sex"

Bei Temptation Island VIP kommen bei Tara emotionale Probleme ans Licht: Sie vermisst die Zärtlichkeit ihres Partners Dennis und zweifelt an der gemeinsamen Intimität.

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Bei Temptation Island VIP soll die Treue der Paare auf die Probe gestellt werden, doch bei Tara Tabitha zeigen sich schon nach wenigen Tagen ernste Sorgen in der Partnerschaft. Als die Gruppe der Verführer über körperliche Nähe und Intimität diskutiert, öffnet sich die 33-Jährige und spricht über ihre Situation mit Dennis.

Einziges Mal Knutschen

Sie erklärt offen, dass das Thema Zärtlichkeit derzeit äußerst heikel sei: "Ich muss dazu sagen, dass bei meinem Partner und mir das Knutschen aktuell echt ein Thema ist. Ein sehr sensibles Thema." Zudem enthüllt sie: "Es gibt seit längerer Zeit das Problem, dass er mich nicht mehr küsst und ich weiß nicht warum." Laut ihren Schilderungen habe es im gesamten laufenden Jahr lediglich ein einziges Mal ein echtes Knutschen gegeben, obwohl sie das Gespräch mit ihm bereits mehrfach gesucht habe.

Keine Küsse mehr beim Sex

Auf die Nachfrage von Mitstreiterin Carina, ob es denn zumindest beim Sex zu Küssen komme, reagiert Tara mit einer klaren Absage: "Nein. Und natürlich fühle ich mich dann unbegehrt." Auch im weiteren Verlauf schildert sie im Einzelinterview ernüchternde Details über das gemeinsame Liebesleben: "Früher haben wir wirklich sehr, sehr, sehr guten Sex gehabt und aktuell sind es halt immer so ein, zwei Minuten." Diese Entwicklung sorge dafür, dass sie selbst seltener Lust verspüre und deshalb häufiger Nein sage.

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Frust über fehlende Bemühungen

Besonders verletzend empfindet sie das Verhalten ihres Partners im Alltag. Wenn sie das Thema anspreche, entgegne Dennis lediglich, dass sie sich doch küssen würden. Für Tara besteht darin jedoch ein wesentlicher Unterschied: "Ein Bussi auf den Mund ist nicht küssen." Obwohl Verführer Veysel ihr rät, ihre Bedürfnisse offen anzusprechen, zeigt sich die Reality-Darstellerin frustriert. Sie sei es leid, ständig die Initiative zu ergreifen: "Von ihm kommt so gar keine Mühe. Warum soll immer ich versuchen, alles zu verbessern? Warum macht er sich nicht mal Mühe und Gedanken?"

Große Zweifel am eigenen Körper

Die anhaltende Distanz führt schließlich zu schweren Selbstzweifeln, die sie unter Tränen im Einzelinterview formuliert. Die wesentlichen Belastungspunkte der Partnerschaft stellen sich wie folgt dar:

Fehlende Zärtlichkeit im Alltag mit nur einem Kuss im gesamten Jahr abseits von flüchtigen Bussis.

Stark verkürzte Intimität auf nur noch ein bis zwei Minuten Dauer.

Emotionale Selbstvorwürfe und die quälende Angst vor einem Verlust der eigenen Attraktivität.

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Findet er mich nicht mehr sexy?

"Manchmal denke ich nach, woran das liegt. Und dann überlege ich halt, ob das vielleicht ist, weil ich zugenommen habe oder so? Vielleicht findet er mich einfach nicht mehr sexy", erklärt sie weinend vor der Kamera. Dennoch hofft sie darauf, dass beide wieder zueinanderfinden: "Ich hoffe, dass wir das wieder hinkriegen und wir einfach wieder die Leidenschaft füreinander finden. Dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Liebhaber sein können."