ORF-Star Schneider im Adrenalin-Rausch

Für die neue Staffel ihrer beliebten Sendung "Silvia kocht" wagt sich Moderatorin Silvia Schneider in schwindelerregende Höhen. Neben aufregenden Kletterpartien an steilen Felswänden dürfen sich die Zuseher in der kommenden Woche auf traditionelles Handwerk und Spitzenkoch Hannes Müller freuen.

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Normalerweise kennt das TV-Publikum Silvia Schneider perfekt gestylt am Herd in ihrem modernen Kochstudio oder bei Besuchen bei erstklassigen Gastronomen im ganzen Land. Für die Dreharbeiten der kommenden Sendewoche von "Silvia kocht" tauschte die beliebte TV-Moderatorin die Kochschürze jedoch gegen einen Klettergurt und festes Schuhwerk ein. In einer spektakulären Felslandschaft begab sich die Oberösterreicherin in luftige Höhen und stellte ihren Mut eindrucksvoll unter Beweis.

Die Bilder der Klettertour zeigen eine voll fokussierte Moderatorin, die sich Schritt für Schritt an der senkrechten Wand des Felsenlabyrinths am Nassfeld emporarbeitet. Gesichert am Seil und mit dem Abgrund direkt unter sich, bewies Silvia Schneider echten Sportsgeist und Nervenstärke. Die spektakulären Aufnahmen aus der Felswand bilden den packenden Höhepunkt der kommenden Freitagssendung, bei der Action und Naturkulisse nahtlos ineinander übergehen. Für Schneider war der Ausflug in die Vertikale ein aufregendes Erlebnis, das den Zuschauern völlig neue Facetten der Moderatorin präsentiert.

Reise ins Tal der 100 Mühlen: Mahlen und Brotbacken

Nach dem Adrenalinkick in luftigen Höhen kehrte die Moderatorin wieder auf festen Boden zurück, um sich einem der ursprünglichsten kulinarischen Handwerke unseres Landes zu widmen. Die Reise führte das TV-Team direkt in das traditionsreiche "Tal der 100 Mühlen", das für seine jahrhundertealte Mühlentradition und gelebte Ursprünglichkeit bekannt ist.

Silvia Schneider zeigt ihre Kletterkünste © Juraj Melicher/ORF

Dort tauchte Silvia Schneider tief in die handwerkliche Herstellung regionaler Grundnahrungsmittel ein. Gemeinsam mit den Experten vor Ort wurde das Getreide noch ganz klassisch in den historischen Mühlen gemahlen. Anschließend ging es direkt an den Backofen, wo das frische Mehl nach alter Rezeptur zu herrlich duftendem Natursauerteigbrot verarbeitet wurde. Diese gelungene Mischung aus packendem Bergsport und authentischer regionaler Esskultur verleiht der Freitagssendung eine ganz besondere Note und zeigt das Zusammenspiel von Natur und Kulinarik.

Spitzenkoch Hannes Müller zaubert unter der Woche

Doch nicht nur die Freitagsausgabe hat es in sich, auch das kulinarische Programm unter der Woche wartet mit hochkarätigen Gästen auf. Als absoluter Stargast konnte der renommierte Spitzenkoch Hannes Müller gewonnen werden, der gemeinsam mit einem weiteren Kollegen die Küche übernimmt und für Gaumenfreuden der Extraklasse sorgt.

Silvia Schneider mit Starkoch Hannes Müller © Juraj Melicher/ORF

Hannes Müller gilt in der heimischen Gastronomieszene als echter Meister seines Fachs, der mit seiner Philosophie von kompromissloser Regionalität und handwerklicher Perfektion begeistert. In der Sendung präsentiert er gemeinsam mit Silvia Schneider raffinierte Rezepte, die modernes Fine Dining mit heimatlicher Tradition verbinden. Das Zusammenspiel zwischen dem renommierten Küchenstar und der abenteuerlustigen Gastgeberin verspricht Inspiration für Hobbyköche und Liebhaber anspruchsvoller Geschmackskreationen gleichermaßen.