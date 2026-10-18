Mit Tiroler Glockenklang: Roncalli begeistert Publikum in Innsbruck

Das Circus-Theater Roncalli feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstournee. Nach rund 65.000 Besuchern in Wien gastiert die Traum-Manufaktur von Bernhard Paul in Innsbruck.

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Das Kult-Zirkus Roncalli setzt seine Österreich-Tournee in Tirol fort und verwandelt Innsbruck zum bereits fünften Mal in eine Welt voller Poesie, Fantasie und großer Zirkus-Kunst. Mit seinem blau-weißen Chapiteau und den historischen Zirkuswagen entführt die Formation das Publikum in das Jubiläumsprogramm.

Gregor Bloéb, Alfons Haider, Eduard Fröschl © Thomas Steinlechner

50 Jahre Roncalli und Vision für die Zukunft

Zum 50. Geburtstag hat Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul ein Programm geschaffen, das die Geschichte und die Zukunft seines Circus miteinander verbindet.

"Ursprünglich wollte ich nur einen kleinen Wanderzirkus haben. Wenn ich jetzt zurückblicke auf unsere Erfolge in von Hamburg bis München, von Wien bis Innsbruck, Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen, Moskau, Sevilla und New York übertrifft das meine ursprünglichen Reisepläne eindeutig. Ich schaue natürlich gerne zurück, aber für das, was in der Manege passiert, wollte ich lieber in die Zukunft schauen. Es wurde also kein Best-of, sondern ich wollte Türen in die Zukunft öffnen. Uns war wichtig, dass bei uns das Kleinkind und der Intellektuelle im gleichen Moment lachen und staunen", sagt Bernhard Paul.

Kayla Krystin, Eric Papilaya und Melanie Binder- Papilaya © Thomas Steinlechner

Was 1976 als Vision eines jungen Wiener Art Directors begann, führt heute auch die nächste Generation der Familie Paul fort. Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli gestalten die Zukunft mit.

"Unser Vater hat mit Roncalli eine Traumwelt erschaffen, und es war unser großes Glück, in dieser einzigartigen Welt aufwachsen zu dürfen – umgeben von faszinierenden Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen. Für unsere Jubiläumstournee haben wir ein Programm mit vielen ganz besonderen Circusmomenten vorbereitet. Gemeinsam mit dem gesamten Roncalli-Ensemble freue ich mich darauf, jetzt auch das Publikum in Innsbruck in diese Welt einzuladen und es zum Staunen zu bringen", sagt Lili Paul-Roncalli.

Ilse Hufnagl und Martin Leutgeb © Thomas Steinlechner

Tiroler Glockenklang und prominente Premierengäste

Seit April ist zudem ein Stück Tiroler Kunsthandwerk auf den Reisen dabei. Für die Jubiläumstournee ließ Bernhard Paul in der Innsbrucker Glockengiesserei Grassmayr eine 40 kg schwere Roncalli-Glocke gießen, die vor den Vorstellungen ertönt. Ihr Ton wurde exakt auf den Kammerton des Roncalli Royal Orchestras abgestimmt, worüber sich auch Weißclown Gensi freut.

Balthasar und Magdalena Hauser mit Familie © Thomas Steinlechner

Unter den Premierengästen in Innsbruck befanden sich unter anderem Kristall-Boss Markus Langes-Swarovski, das Schauspiel-Paar Gregor Bloeb & Nina Proll, Mörbisch-Intendant Alfons Haider, Schauspieler Martin Leutgeb, Promi-Paar Melanie Binder & Eric Papilaya, Stanglwirt-Familie Magdalena & Balthasar Hauser sowie zahlreiche weitere VIP-Gäste