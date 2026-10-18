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Die Blauen sind da

Schlumpf-Alarm im Marchfelderhof

Schlumpfiger Besuch in Deutsch-Wagram
© Marchfelderhof
Eine fröhliche Abordnung der blauen Kultfiguren hat kurz vor der Eröffnung der Schlumpfwelt in Traiskirchen dem Marchfelderhof in Deutsch-Wagram einen Besuch abgestattet.
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Kurz vor der großen Eröffnung der Schlumpfwelt in Traiskirchen stattete eine fröhliche Abordnung der weltberühmten blauen Kultfiguren dem Marchfelderhof in Deutsch-Wagram einen überraschenden Besuch ab. Da staunten nicht nur die anwesenden Gäste über die kuscheligen Besucher auf Entdeckungsreise.

Blaue Kultfiguren im Marchfelderhof

Mit großen Augen, jeder Menge Neugier und sichtlich beeindruckt schlumpften die Besucher durch die opulent dekorierten Räume und Säle des Traditionsrestaurants. Dabei gab es für die kleinen blauen Herzensbrecher in den historischen Räumlichkeiten so manches zu entdecken.

Peter Großmann, Wolfgang DeMarco mit Schlümpfen
Peter Großmann, Wolfgang DeMarco mit Schlümpfen © Marchfelderhof

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Auch die Mannschaft des Restaurants war vom ungewöhnlichen Besuch hellauf begeistert. "Wir waren alle im Nu hoffnungslos verschlumpft!", schmunzelte Hausherr Peter Großmann, der seine neuen blauen Freunde am liebsten gleich dabehalten hätte. Doch die Schlümpfe haben in den nächsten Tagen schließlich Großes vor: die Eröffnung ihres Schlumpf-Paradieses in Traiskirchen am 22. Oktober.

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