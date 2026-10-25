Taschendiebe vom Stephansplatz endlich geschnappt

Am Freitag klickten direkt auf dem Stephansplatz die Handschellen. Zivilfahnder machten Jagd auf eine jugendliche Diebesbande, die zuvor zahlreiche Touristen bestohlen hatten.

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Freitagvormittag waren laut Polizei mehrere Taschendiebstähle rund um den Stephansplatz angezeigt worden. Doch dann rückten die Beamten in Zivil aus.

Trio gibt vor, aus Italien zu sein

Die Beamten konnten die Bande stellen, als sie soeben eine ältere Frau bedrängten. Gegenüber den Polizisten behaupteten alle drei dann, erst elf Jahre alt – und damit strafunmündig – zu sein.

Doch die Polizei enttarnte den Schwindel durch das Hinzuziehen eines Amtsarztes. Es stellte sich heraus, dass nur einer, der Bub, wohl wirklich elf Jahre alt war. Die Komplizinnen waren in Wahrheit eine 19-jährige sowie eine mindestens 15-Jährige. Alle drei gaben an, aus Italien zu stammen. Die Herkunft der Täter ist bislang aber noch nicht geklärt. Die Behörden ermitteln weiter.

Anhand von Videoauswertungen wurden den Jugendlichen mehrere Diebstähle nachgewiesen.

Kurios: Bei der Bande wurde kein Bargeld gefunden. Das lässt den Schluss zu, dass es sich um eine größere Organisation handeln könnte.

Die beiden jungen Frauen wurden vorläufig festgenommen. Der mutmaßlich Elfjährige wurde an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA 11 übergeben.