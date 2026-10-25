Gegen Einbahn
Alko-Geisterfahrer (25) stoppt mitten auf Salzburgs Party-Meile
Irrsinn am Samstagabend mitten in Salzburg: Ein junger Autofahrer (25) wurde auf dem berüchtigten Rudolfskai zum lebensgefährlichen Geisterfahrer.
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Heftige 1,18 Promille im Blut
Der 25-jährige Autofahrer kam der Polizeistreife am Rudolfskai entgegen, er war entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in der Einbahn unterwegs, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte.
Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 1,18 Promille festgestellt.
Er musste den Führerschein abgeben und wird angezeigt.
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