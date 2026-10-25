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Gegen Einbahn

Alko-Geisterfahrer (25) stoppt mitten auf Salzburgs Party-Meile

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Krawalle-Salzburg
© APA
Schock auf Salzburgs berühmt-berüchtigter Fortgeh-Meile, dem Rudolfskai.
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Irrsinn am Samstagabend mitten in Salzburg: Ein junger Autofahrer (25) wurde auf dem berüchtigten Rudolfskai zum lebensgefährlichen Geisterfahrer.

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Heftige 1,18 Promille im Blut

Der 25-jährige Autofahrer kam der Polizeistreife am Rudolfskai entgegen, er war entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in der Einbahn unterwegs, wie die Landespolizeidirektion Salzburg informierte.

Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 1,18 Promille festgestellt.

Er musste den Führerschein abgeben und wird angezeigt.

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