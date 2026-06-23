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In Deutschland

Totalausfall! Bahnverkehr steht überall still

Fünf Menschen warten auf Bänken am Bahnsteig im Hauptbahnhof Frankfurt am Main vor einem ICE-Zug.
© NurPhoto via Getty Images
Es soll sich um Probleme mit dem Funk handeln: Laut Berichten von Reisenden stehen aktuell alle Züge in Deutschland still.
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Wegen Problemen mit dem Funk stehen laut Berichten von Reisenden derzeit alle Züge in Deutschland still. In Nordrhein-Westfalen wurde der gesamte Zugbetrieb bereits komplett eingestellt.

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Ein Mann im Anzug mit Aktentasche steht am Bahnsteig vor einem roten DB-Zug.
© NurPhoto via Getty Images

Schlechte Nachrichten für alle Reisenden am Dienstagabend. Wegen Problemen mit dem Funk sollen laut Berichten von Reisenden derzeit alle Züge in Deutschland stillstehen.  Wer aktuell im deutschen Schienennetz unterwegs ist, muss sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen, da der Verkehr im gesamten Nachbarland betroffen zu sein scheint.

Kompletter Stopp in NRW

Der Westdeutsche Rundfunk berichtet zudem, dass der gesamte Zugbetrieb in NRW eingestellt worden ist. Fahrgäste in dieser Region sind somit von einem kompletten Ausfall der Verbindungen betroffen, da auf den Strecken vorerst gar nichts mehr weitergeht.

Die Bahn bestätigte mittlerweile den Totalausfall: Alle Züge bleiben im Bahnhof!

Nichts geht mehr

„Aufgrund einer bundesweiten Störung des digitalen Bahnfunks GSMR werden vorläufig alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Weitere Informationen folgen, sobald möglich”, so ein Bahnsprecher laut FOCUS.

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