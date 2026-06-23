In Deutschland
Totalausfall! Bahnverkehr steht überall still
Wegen Problemen mit dem Funk stehen laut Berichten von Reisenden derzeit alle Züge in Deutschland still. In Nordrhein-Westfalen wurde der gesamte Zugbetrieb bereits komplett eingestellt.
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Schlechte Nachrichten für alle Reisenden am Dienstagabend. Wegen Problemen mit dem Funk sollen laut Berichten von Reisenden derzeit alle Züge in Deutschland stillstehen. Wer aktuell im deutschen Schienennetz unterwegs ist, muss sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen, da der Verkehr im gesamten Nachbarland betroffen zu sein scheint.
Kompletter Stopp in NRW
Der Westdeutsche Rundfunk berichtet zudem, dass der gesamte Zugbetrieb in NRW eingestellt worden ist. Fahrgäste in dieser Region sind somit von einem kompletten Ausfall der Verbindungen betroffen, da auf den Strecken vorerst gar nichts mehr weitergeht.
Die Bahn bestätigte mittlerweile den Totalausfall: Alle Züge bleiben im Bahnhof!
Nichts geht mehr
„Aufgrund einer bundesweiten Störung des digitalen Bahnfunks GSMR werden vorläufig alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten. Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Weitere Informationen folgen, sobald möglich”, so ein Bahnsprecher laut FOCUS.
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