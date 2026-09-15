Trump-Sohn bestätigt "Hochzeitsgeschenk" von Putin-Freund

Ein russischer Geschäftsmann mit Verbindungen zum Kreml hat die Feierlichkeiten nach der Hochzeit des ältesten Sohnes von US-Präsident Donald Trump finanziert.

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Dies bestätigten Donald Trump Jr. und seine Frau Bettina Trump am Montag (Ortszeit), nachdem bereits die Investigativ-Website "ProPublica" darüber berichtet hatte. Beide erklärten im Onlinedienst Instagram, ihr "lieber Freund" Umar Kremlew habe im Mai auf den Bahamas "sehr großzügig zwei unglaubliche Nächte" voller Feierlichkeiten ausgerichtet. Laut "ProPublica" hatte Kremlew die Kosten für die Feiern in Höhe von hunderttausenden Dollar übernommen. "Es war ein außerordentlich großzügiges Hochzeitsgeschenk eines Freundes - etwas, wofür wir unglaublich dankbar waren und weiterhin sind", schrieb das Paar.

Präsident Trump hatte weder an der Hochzeit seines Sohnes noch an den anschließenden Feiern teilgenommen. Der US-Präsident begründete dies damit, dass er während der Gespräche über den Iran-Konflikt in Washington bleiben müsse.

Kremlew ist der Präsident des Internationalen Boxverbandes IBA, zu dem das Internationale Olympische Komitee die Beziehungen abgebrochen hatte. Laut einer Mitteilung der IBA verlieh der russische Präsident Wladimir Putin Kremlew im April 2026 den "Orden der Freundschaft". Auf der IBA-Webseite waren zudem Fotos von Donald Trump Jr. zu sehen, wie im September 2025 gemeinsam mit Kremlew bei einer Veranstaltung in Istanbul auf der Bühne stand.