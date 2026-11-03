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Abfuhr droht

Trump zittert im Weißen Haus vor Midterm-Ergebnissen

Phillip Platzer
von
Ein Mann im blauen Anzug steht an einem Rednerpult mit US-Präsidialsiegel und Mikrofon.
© Getty Images
US-Präsident Donald Trump will die Ergebnisse der wichtigen Kongresswahlen im Weißen Haus verfolgen.
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Das bestätigte der Republikaner in einem Interview mit dem Sender Fox News. Trump wiederholte zudem seine Behauptung, die USA seien das angesehenste Land der Welt. Europa zeichnete er dagegen in düsteren Farben. "Schauen Sie sich Frankreich an. Schauen Sie sich Europa an. Dort fällt alles auseinander", sagte er.

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Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Umfragen zufolge könnten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, während sich im Senat kein klares Bild abzeichnet.

Der Verlust beider Kammern wäre eine dramatische Niederlage für Trump. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet. Wann die Mehrheitsverhältnisse endgültig feststehen, ist offen.

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