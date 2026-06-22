Griechenland
Waldbrand schockt Urlaubsland
Wegen der starken Rauchentwicklung sei ein Teilstück der zentralen griechischen Autobahn geschlossen werden. Eingesetzt wurden demnach 118 Feuerwehrleute, 27 Fahrzeuge, elf Löschflugzeuge und drei Hubschrauber.
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Das Feuer tobt seit den Mittagsstunden auf der Höhe der Ortschaft Akrefnio rund 130 Kilometer nordöstlich von Athen. Es ist der zweite große Waldbrand in diesem Jahr - erst am Samstag musste ein Brand auf der Insel Euböa bekämpft werden. Meteorologen warnen in griechischen Medien vor den teils starken, für die Jahreszeit typischen Winden in den kommenden Tagen und mahnen die Menschen zur Vorsicht beim Umgang mit Feuer. Die stürmischen Böen können aus wenigen Funken einen Flächenbrand machen.
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