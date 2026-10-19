WhatsApp-Sticker sollen Ton erhalten

WhatsApp-Sticker sollen in einem neuen Update mit einer Sprachnachricht kombiniert werden.

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Auf WhatsApp werden Sticker in Chats sehr gerne genutzt. Dabei werden Bilder oder Cartoons ausgeschnitten, um sich bei bestimmten Themen spielerisch auszudrücken. Damit können etwa Emotionen wie beschämte Belustigung oder Verwirrung einfach gezeigt werden.

Nun arbeitet Meta scheinbar an einer Weiterentwicklung der Funktion. Laut "WABetaInfo" sollen in der Android-Beta-Version 2.26.41.3 Sticker mit Audiospuren versehen werden können.

Sticker sollen Ton erhalten

"Android Authority" konnte die neue Funktion schon testen. Weiterhin können Sticker aus Bildern und Videos selbst erstellt werden. Bei unbewegten Bildern sollen Nutzer künftig mit einem eingeblendeten Soundwellen-Button eine Sprachnachricht oder Geräusche aufnehmen und hinzufügen.

Animierte Sticker sollen ebenfalls das Ton-Feature erhalten. Wenn das Sticker ein Video ist, dann werden automatisch fünf Sekunden Audio aus der Originalaufnahme hinzugefügt. Die automatische Tonspur kann auch durch eine andere Audiodatei ersetzt werden.

Zusätzlich stehen Nutzern mehr optische Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dank einem neuen eigenen Button soll der dicke weiße Rahmen, der automatisch erstellt wird, entfernt werden.

Neues Design

Meta arbeitet zudem an einem Makeover für das Eingabefeld. Dank eines neuen Designs wandert das Textfeld in die obere Zeile und wird zweizeilig. Die Bedienelemente sollen laut den Beta-Testern in der unteren Zeile zu finden sein. Mit dieser Umstellung sollen die Texteingabe und das Hinzufügen von Anhängen wie Stickern, Dokumenten oder Fotos übersichtlicher werden.

Die Funktionen sind derzeit nur für Beta-Tester verfügbar. Wann die allgemeine Veröffentlichung der neuen Audio-Sticker und des umgestalteten Texteingabefeldes stattfinden soll, ist aktuell unklar. Bisher hat sich WhatsApp zu diesen Funktionen nicht geäußert.