Der "Super League"-Klub Arsenal läuft weiter in die Krise und verliert im Heimspiel gegen Everton mit 0:1.

Arsenal kassiert am Freitagabend in der 33. Runde der englischen Premier League eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Everton. Beide Mannschaften liefern eine wenig überzeugende Vorstellung ab und können sich in der Offensive kaum in Szene setzen. Das einzige Highlight der ersten Hälfte geht an Everton: Ein Sigurdsson-Freistoß touchiert die Latte.

Leno-Patzer bringt Everton Sieg

Nach dem Seitenwechsel wird ein Foulelfmeter für Arsenal nach Konsultierung des VAR zurecht wieder zurückgenommen. Gerade als London wieder etwas ins Spiel findet und etwas mehr Akzente in der Offensive setz, fällt durch einen unglaublichen Patzer von Torhüter Leno das Siegtor für die Gäste. Richarlison befördert den Ball von der rechten Seite in die Mitte, Goalie Leno greift daneben und haut sich den Ball mit dem rechten Fuß ins eigene Tor (76.). Everton zieht sich in Folge zurück und bringt den knappen Vorsprung gegen harmlose Gunners sicher über die Zeit.

Der Tabellen-Achte Everton baut damit den Vorsprung auf das neuntplatzierte Arsenal auf sechs Punkte aus.