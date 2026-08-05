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Bässe im Untergerund

Wiener Linien laden zum dritten Stations-Rave

Viele junge Menschen tanzen bei einer Rave-Party in einer bunt beleuchteten U-Bahn-Station.
© Simon Wöhrer
Es rollt bald keine U-Bahn, sondern eine fette Schallwelle durch die Tunnel. Die Wiener Linien lassen es in der Station Volkstheater krachen und verwandeln den Bahnsteig zum dritten Mal in einen pulsierenden Club.
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Wenn in der Nacht auf Freitag die letzten Züge abgefahren sind, beginnt in der U-Bahn-Station Volkstheater ein ganz anderer Betrieb. Statt ein- und auszusteigen, wird dort von 1 bis 4 Uhr getanzt. Die Wiener Linien verwandeln die Station bereits zum dritten Mal während der nächtlichen Betriebspause in einen Dancefloor.

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Für den Sound sorgt heuer das Kollektiv Verum Gaudium. Mit Tech Trance und Hard Techno soll es den Partygästen im Untergrund ordentlich einheizen. Damit sich alle möglichst wohlfühlen, ist während der Veranstaltung auch ein Awareness-Team vor Ort.

Das Event ist Teil der Reihe "WL x", die urbane Kultur an ungewöhnliche Orte bringt. Die Wiener Linien zeigen damit, dass eine Fahrt mit den Öffis weit mehr sein kann als bloß das sture Von-A-nach-B-Kommen.

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