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Genuss mit Aussicht

WILMA: Das erste Rooftop über den Dächern Liesings

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Frühstück über den Dächern, Sundowner mit Aussicht und ein begehbarer Weinschrank: Die neue WILMA bringt erstmals echtes Rooftop-Feeling in den 23. Wiener Bezirk.
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Der Wiener Süden hebt ab: Mit der Eröffnung der neuen Rooftop-Bar "WILMA" bekommt der 23. Bezirk erstmals eine eigene Dachterrasse mit Frühstück, Cocktails und Blick über Liesing.

Das traditionsreiche Hotel- und Restauranthaus STASTA erweitert sein Angebot und eröffnet auf rund 14 Metern Höhe ein modernes Rooftop-Konzept. Die neue Location soll zum Treffpunkt für Genießer werden, vom Frühstück am Morgen bis zum Sundowner am Abend, hier ist für jeden das passende Ambiente geboten.

Auf der Speisekarte stehen moderne Frühstücksklassiker wie Eggs Benedict, French Toast oder das eigens kreierte "WILMA Croissant" mit hausgemachter Haselnusscreme. Später werden Soulfood-Gerichte wie Beef Tartare, hausgebeizte Lachsforelle, Cordon Bleu vom Maishuhn oder handgemachte Topfennudeln serviert.

Auch bei den Getränken setzt man auf Vielfalt: Spritz-Variationen, Aperitivo, hausgemachte Limonaden und Cocktail-Klassiker wie Espresso Martini, Gin Basil Smash oder Negroni sollen für echtes Rooftop-Feeling sorgen.

Ein Highlight für Weinliebhaber

Ein besonderes Highlight ist der begehbare Weinschrank. Gäste können dort edle Tropfen direkt entdecken, verkosten und auswählen.

"Mit WILMA schaffen wir einen Ort, der zu uns passt und gleichzeitig etwas Neues nach Liesing bringt: offen, hochwertig und entspannt", sagt Betreiber Christoph Glotz.

Parallel zur Rooftop-Eröffnung wächst auch das Hotelangebot des STASTA. 24 neue Vier-Sterne-Zimmer samt eigener Garage sollen künftig zusätzliche Gäste in den Wiener Süden locken.

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Rooftopbar Liesing © &Social

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Rooftopbar Liesing © &Social

WILMA Rooftop auf einen Blick

Adresse: Haeckelstraße 16, 1230 Wien

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7 bis 23 Uhr
Freitag und Samstag: 7 bis 23.30 Uhr
Sonntag: 7 bis 21 Uhr

Frühstück: Montag 7 bis 11 Uhr, Dienstag bis Sonntag 7 bis 14 Uhr

Die neue Rooftop-Bar befindet sich direkt am Dach des STASTA und ist vom Bahnhof Liesing aus bequem zu Fuß erreichbar.

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