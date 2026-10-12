Wintermarkt im Prater wird so groß wie nie zuvor

Im 260. Jubiläumsjahr des Praters wird kräftig aufgetischt. Der Wintermarkt am Riesenradplatz wächst auf Rekordgröße und lockt mit einem umfangreichen Programm für die ganze Familie.

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Wenn rund ums Riesenrad die Lichter funkeln, heißer Punsch in den Häferln dampft und Live-Musik über den Platz schallt, ist im Prater wieder Wintermarkt-Zeit. Und heuer wird größer gefeiert als je zuvor! Auf mehr als 15.000 Quadratmetern verwandelt sich der Riesenradplatz ab 20. November in ein weihnachtliches Vergnügungsparadies. 40 Gastro- und Geschenkstandln, 37 Livekonzerte und jede Menge Praterspaß warten auf die Besucher. Der Eintritt ist frei, gefeiert wird bis 6. Jänner.

Im Jubiläumsjahr des Praters, der heuer seinen 260. Geburtstag feiert, haben die Veranstalter das Angebot noch einmal erweitert. Der laut eigenen Angaben größte Wintermarkt Österreichs zieht jährlich rund 600.000 Besucher an. Los geht es am 20. November um 12 Uhr. Die offizielle Eröffnung folgt um 19 Uhr mit einer besonderen Lichtinszenierung am Riesenrad. Anschließend stehen Sam Brisbe & Friends auf der Bühne. Auch die Waggons des Wahrzeichens werden festlich geschmückt.

37 Konzerte bei freiem Eintritt

Unter dem Motto "Der Prater rockt" wird bis Anfang Jänner ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Gospel reicht die Auswahl. Die Konzerte finden überwiegend von Mittwoch bis Sonntag statt. Der Eintritt ist kostenlos, ein Konsumzwang besteht nicht.

Zu den angekündigten Künstlern zählen unter anderem Wiener Wahnsinn, Dr. Südbahn & die SymPartie sowie die Favorhythm Gospel Singers. Auch abseits der Bühne ist einiges geplant. Am 29. November ziehen beim familienfreundlichen Perchtenlauf die gruseligen Gestalten über den Riesenradplatz. Am 15. Dezember macht die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour Station, am Heiligen Abend steht eine Charity-Versteigerung auf dem Programm.

40 Standln und neue Schmankerl

© Julius Silver

Auch das Angebot an Gastro- und Geschenkstandln wurde heuer auf insgesamt 40 erweitert. Neben klassischen Weihnachtsmarkt-Spezialitäten sollen heuer ausgefallenere Köstlichkeiten für Abwechslung sorgen. "Der Wintermarkt am Riesenradplatz lockt nicht nur mit einer deftig‑süßen Mischung aus traditioneller Wiener Markt‑ und Jahrmarktskulinarik, sondern auch mit echten Genussmomenten für Feinspitze. Es gibt z.B. frische Pasta, die spektakulär in Parmesanlaiben geschwenkt wird", erklärt Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger. Für Punschliebhaber stehen zahlreiche hausgemachte Varianten zur Auswahl.

Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, findet im wetterfesten Winter Rondell einen geschützten Platz. Dazu kommen die "Winterburg" im Gastgarten der Luftburg und die neue "Kolarik's Bio-Hütte" direkt am Markt. Zwischen den Gastrostandln laden weihnachtlich dekorierte Verkaufsstände zum Gustieren und Geschenkesuchen ein.

Auch Fahrgeschäfte bleiben geöffnet

Der Wintermarkt ist allerdings nicht die einzige Attraktion im Prater. Zahlreiche Fahrgeschäfte bleiben auch in der kalten Jahreszeit in Betrieb, sofern das Wetter mitspielt. Dazu zählen etwa das Kettenkarussell Luftikus, das Grand Autodrom, die Achterbahn Dizzy Mouse, der Winterzug und mehrere Kinderkarussells. Auch das Alt Wiener Familien-Karussell dreht weiterhin seine Runden. Ganzjährig geöffnet haben das Riesenrad, Madame Tussauds Wien und die Luftburg Erlebniswelt. Damit können Besucher den Weihnachtsmarkt mit einem Ausflug in den Wurstelprater verbinden.

Silvesterparty und Neujahrskonzert

Auch nach Weihnachten ist noch lange nicht Schluss. Am 31. Dezember wird am Riesenradplatz von 18 bis 2 Uhr ins neue Jahr gefeiert. Am Neujahrstag können Besucher das traditionelle Neujahrskonzert auf einer großen Videowand verfolgen. Den Abschluss bildet am 6. Jänner der Winterschlussverkauf, bei dem Schnäppchenjäger auf ihre Rechnung kommen sollen.

Geöffnet hat der Wintermarkt täglich von 20. November bis 6. Jänner 2027. Von Montag bis Freitag können Besucher zwischen 12 und 22 Uhr vorbeischauen, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bereits ab 11 Uhr. Am 24. Dezember schließt der Markt um 17 Uhr, zu Silvester erst um 2 Uhr früh.