Wohnen zur historischen Hofmühle

In Wimpassing im Schwarzatale entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Mühle ein modernes Wohnprojekt mit 46 geförderten Wohnungen. Die MÖGEN schafft hier hochwertigen und leistbaren Wohnraum mit zeitgemäßer Ausstattung, nachhaltiger Energieversorgung und guter Infrastruktur. Die Fertigstellung der beiden Wohngebäude ist für Herbst 2026 geplant.

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Moderner Wohnkomfort zu leistbaren Preisen

Das Wohnprojekt an der Triester Bundesstraße 12 umfasst zwei Gebäude mit jeweils 23 Wohnungen. Zur Auswahl stehen Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen rund 54 und 89 m². Die geförderten Mietwohnungen werden mit Kaufoption angeboten, wobei die Bruttomiete laut Projektangaben bei rund 8,70 Euro pro Quadratmeter liegt.

Alle Erdgeschosswohnungen verfügen über einen eigenen Garten, während die oberen Geschoße mit Balkonen oder Terrassen ausgestattet sind. Ein großzügiger Kinderspielplatz im Außenbereich bietet zusätzlichen Platz für Spiel und Erholung. Für die Bewohner stehen insgesamt 65 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die MÖGEN auf zukunftsorientierte Lösungen. Die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über Fernwärme, während eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zusätzlich Strom erzeugt.

Zentrale Lage mit guter Infrastruktur

Die Marktgemeinde Wimpassing im Schwarzatale liegt im Bezirk Neunkirchen und verbindet naturnahes Wohnen mit kurzen Wegen im Alltag. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich nur rund 150 Meter entfernt, Gastronomiebetriebe sind bereits nach etwa 100 Metern erreichbar. Die örtliche Volksschule liegt rund 300 Meter entfernt, weiterführende Schulen gibt es in den Nachbargemeinden.

Auch die Verkehrsanbindung überzeugt: Der Bahnhof ist etwa einen Kilometer entfernt. Über die nahe gelegene S6 und die Südautobahn sind weitere Ziele gut erreichbar.

Der historische Standort der ehemaligen Hofmühle verleiht dem Wohnprojekt einen besonderen Charakter. Wo einst eine Mühle stand, entsteht nun ein neues Zuhause für Familien, Paare und Menschen unterschiedlicher Generationen.

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Wimpassing, Triester Bundesstraße 12 - MÖGEN WOHNBAU