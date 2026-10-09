25 neue Wohneinheiten im idyllischen Pittental

„Fuchs" und „Hase" sagen einander hier nicht Gute Nacht. Ganz im Gegenteil. Hier in Schiltern, in der Gemeinde Seebenstein, am Rehweg 3, entstehen in einer Wohnanlage der MÖGEN weitere 25 Wohneinheiten mit geförderter Miete mit Kaufoption. Errichtet werden im neuen Wohnhaus, genannt „Fuchs", 15 Wohnungen und 10 Reihenhäuser unter dem Namen "Hase". Die Fertigstellung ist für November 2027 geplant.

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Das Wohnhaus „Fuchs" umfasst 15 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen rund 51 und 97 m². Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Eigengärten, während die oberen Geschoße mit Balkonen, Loggien oder Terrassen ausgestattet sind. Ergänzt wird das Angebot durch 27 Tiefgaragenplätze und vier Stellplätze im Freien.

Die zehn Reihenhäuser des Projekts „Hase" bieten jeweils rund 105 m² Wohnfläche sowie einen eigenen Garten und eine Terrasse. Einige Häuser verfügen zusätzlich über einen Keller. Für die Bewohner stehen insgesamt 20 überdachte PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Bei beiden Projekten setzt die MÖGEN auf eine energieeffiziente und ökologische Bauweise. Photovoltaikanlagen sorgen für zusätzliche Stromversorgung und sollen dazu beitragen, die laufenden Energiekosten zu reduzieren.

Natur genießen und bestens angebunden sein

Die Gemeinde Seebenstein verbindet die Ruhe des Pittentals mit einer guten Infrastruktur. Kindergarten, Volksschule, Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Der rund einen Kilometer entfernte Bahnhof bietet unter anderem Zugverbindungen in Richtung Wien. Gleichzeitig laden zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in der Natur zu einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung ein.

Mit dem geförderten Wohnprojekt schafft die MÖGEN attraktiven Wohnraum für Familien, Paare und Menschen unterschiedlicher Generationen. Die Kombination aus moderner Ausstattung, nachhaltiger Bauweise und naturnaher Lage macht Seebenstein zu einem lebenswerten Wohnstandort.

© Mögen Wohnbau

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Hier voranmelden:

Seebenstein, Rehweg 3-5 - Hase, Fuchs, Reh - MÖGEN WOHNBAU