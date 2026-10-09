Zuhause mit Zukunft

In der Stadtgemeinde Traismauer im Bezirk St. Pölten entstehen 13 moderne Reihenhäuser, die nachhaltige Bauweise mit hohem Wohnkomfort verbinden. Das Wohnprojekt der MÖGEN bietet großzügige Wohnflächen, private Gärten und eine energieeffiziente Ausstattung. Die Häuser werden als Mietobjekte mit Kaufoption angeboten und sollen im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden.

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Viel Platz und nachhaltige Bauweise

Die 13 Reihenhäuser verfügen über jeweils fünf Zimmer und Wohnflächen zwischen rund 108 und 110 m². Jedes Haus bietet einen eigenen Garten sowie eine Terrasse mit schließbarem Lamellendach – ideal für entspannte Stunden im Freien. Für die Bewohner stehen insgesamt 26 PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Besonderes Augenmerk liegt auf einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Bauweise. Die Häuser werden in Kreuzlagenvollholzbauweise mit Vollwärmeschutzfassade errichtet. Luftwärmepumpen übernehmen die Heizung und Warmwasserbereitung, während Photovoltaikanlagen auf den Dächern zusätzlichen Strom erzeugen. Eine Fußbodenheizung sorgt für angenehmen Wohnkomfort. Neben der Miete mit Kaufoption besteht auf Anfrage auch die Möglichkeit eines Sofortkaufs.

Hohe Lebensqualität und gute Anbindung

Traismauer verbindet naturnahes Wohnen mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Kindergarten, Volks- und Mittelschule befinden sich direkt im Ort. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und traditionelle Heurige sorgen für eine gute Nahversorgung. Auch die Verkehrsanbindung überzeugt: Über die nahe gelegene S33 ist die Landeshauptstadt St. Pölten in rund 17 Autominuten erreichbar. Der Bahnhof liegt etwa 1,2 Kilometer entfernt.

Für Erholung und Freizeit bieten sich ein Badesee sowie zahlreiche Wanderwege durch die umliegenden Weinberge und entlang der Traisen an. Die ruhige Lage in der Rühlstraße macht das Wohnprojekt besonders für Familien attraktiv, die Wert auf Natur, Komfort und eine gute Erreichbarkeit legen.

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Traismauer, Rühlstraße - MÖGEN WOHNBAU