Zecken-Plage an der Adria

Besonders die braune Hundezecke macht Experten Sorgen.

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Sonne, Strand und türkisblaues Meer locken jedes Jahr Tausende Urlauber an die kroatische Adriaküste. Doch ausgerechnet zu Beginn der Reisesaison sorgen nun unerwünschte Gäste für Schlagzeilen: In Teilen Norddalmatiens wird aktuell von einer außergewöhnlich starken Zeckenplage berichtet.

Besonders betroffen sein soll die Insel Vir, die vor der Küstenstadt Zadar liegt und zu den beliebtesten Urlaubszielen der Region zählt. Einheimische berichten von deutlich mehr Zecken als in den vergangenen Jahren. Auch Journalisten des kroatischen Fernsehens machten während Dreharbeiten vor Ort ähnliche Erfahrungen und mussten immer wieder Zecken von Kleidung und Ausrüstung entfernen.

© Getty Images

Die Parasiten halten sich vor allem in hohem Gras, Sträuchern und der für die Mittelmeerregion typischen Macchia-Vegetation auf. Mehrere Menschen suchten nach Zeckenbissen bereits ärztliche Hilfe auf. Schwere Krankheitsverläufe wurden bislang zwar nicht bekannt, dennoch wird das aktuelle Auftreten der Tiere von Anwohnern und Medien als ungewöhnlich stark beschrieben.

Experten alarmiert

Neben den in Mitteleuropa bekannten Risiken wie Borreliose und FSME bereitet Experten an der Adriaküste insbesondere die Braune Hundezecke Sorgen. Diese Zeckenart kann das sogenannte Mittelmeer-Fleckfieber übertragen, eine bakterielle Infektionskrankheit, die häufig mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie grippeähnlichen Beschwerden einhergeht. Auch für Hunde kann die Zecke gefährlich werden.

Urlauber sollten daher bei Ausflügen in die Natur besonders aufmerksam sein. Experten empfehlen, hohes Gras und dichtes Gebüsch möglichst zu meiden, geschlossene Schuhe sowie helle Kleidung zu tragen und den Körper nach Spaziergängen gründlich auf Zecken abzusuchen. Wer mit Hund reist, sollte auch seinen Vierbeiner regelmäßig kontrollieren.

Trotz der aktuellen Zeckenplage bleibt die Region rund um Zadar ein beliebtes Reiseziel. Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko eines Zeckenbisses jedoch deutlich reduzieren.