Trump plant neue Promenade und Triumphbogen in Washington

US-Präsident Donald Trump treibt die Umgestaltung der US-Hauptstadt Washington mit einer neuen Promenade und einem riesigen Triumphbogen voran, muss bei der Namensgebung bekannter Gebäude jedoch auch Rückschläge hinnehmen.

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So muss das Kennedy Center in Washington nach einem Gerichtsurteil Trumps Namen wieder aus der offiziellen Bezeichnung entfernen.

"Sie wollen sie Trump-Promenade nennen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Sie wird aber wunderschön werden", sagte Trump am Donnerstag über die geplante Anlage am Lincoln Memorial. Die Promenade soll vom Denkmal zum Ufer des Potomac-Flusses führen. Zudem plant Trump einen 76 Meter hohen Triumphbogen am gegenüberliegenden Ufer. Eine US-Planungskommission brachte das Vorhaben am Donnerstag einen Schritt weiter. Trump begrüßte die Entwicklung in einem Online-Beitrag und kündigte an, der Triumphbogen werde nach seiner Fertigstellung "ohne Frage der größte von allen" sein.

Kennedy Center ohne Trumps Namen

Die weitreichenden Umgestaltungspläne des Präsidenten stoßen jedoch teils auf juristischen Widerstand. So muss das renommierte Kennedy Center in Washington nach einem Gerichtsurteil Trumps Namen wieder aus der offiziellen Bezeichnung entfernen. Die Mitarbeiter seien angewiesen worden, bis Mitte Juni in Dokumenten und auf Schildern wieder den ursprünglichen Namen zu verwenden, sagten Insider am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Trump hatte seinen Namen im Dezember auf der Fassade des Kulturzentrums anbringen lassen. Ein Bundesrichter urteilte jedoch Ende Mai auf eine Klage hin, dass eine solche Umbenennung nur durch den US-Kongress erfolgen dürfe.