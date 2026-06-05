TV
Radio
E-Paper
Welt

Washington

Trump plant neue Promenade und Triumphbogen in Washington

US President Donald Trump holds a picture of the newly resurfaced Reflecting Pool on the National Mall as he speaks in the Oval Office of the White House in Washington, DC on June 4, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
US-Präsident Donald Trump treibt die Umgestaltung der US-Hauptstadt Washington mit einer neuen Promenade und einem riesigen Triumphbogen voran, muss bei der Namensgebung bekannter Gebäude jedoch auch Rückschläge hinnehmen.
OE24 auf Google bevorzugen

So muss das Kennedy Center in Washington nach einem Gerichtsurteil Trumps Namen wieder aus der offiziellen Bezeichnung entfernen.

"Sie wollen sie Trump-Promenade nennen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Sie wird aber wunderschön werden", sagte Trump am Donnerstag über die geplante Anlage am Lincoln Memorial. Die Promenade soll vom Denkmal zum Ufer des Potomac-Flusses führen. Zudem plant Trump einen 76 Meter hohen Triumphbogen am gegenüberliegenden Ufer. Eine US-Planungskommission brachte das Vorhaben am Donnerstag einen Schritt weiter. Trump begrüßte die Entwicklung in einem Online-Beitrag und kündigte an, der Triumphbogen werde nach seiner Fertigstellung "ohne Frage der größte von allen" sein.

Auch interessant

"Perversion" - Kuba attackiert Donald Trump

DAS haben Alaba und Arnautovic im Flieger gespielt

Eigene Partei versetzt Trump nächsten Schlag

Top-Gun-Star eiskalt ermordet

Planeten-Spektakel: Besonderes Rendezvous am Abendhimmel

Kennedy Center ohne Trumps Namen

Die weitreichenden Umgestaltungspläne des Präsidenten stoßen jedoch teils auf juristischen Widerstand. So muss das renommierte Kennedy Center in Washington nach einem Gerichtsurteil Trumps Namen wieder aus der offiziellen Bezeichnung entfernen. Die Mitarbeiter seien angewiesen worden, bis Mitte Juni in Dokumenten und auf Schildern wieder den ursprünglichen Namen zu verwenden, sagten Insider am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Trump hatte seinen Namen im Dezember auf der Fassade des Kulturzentrums anbringen lassen. Ein Bundesrichter urteilte jedoch Ende Mai auf eine Klage hin, dass eine solche Umbenennung nur durch den US-Kongress erfolgen dürfe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Perversion" - Kuba attackiert Donald Trump

Trump plant neue Promenade und Triumphbogen in Washington

Eigene Partei versetzt Trump nächsten Schlag

Urlaubstragödie: Österreicher stirbt bei Bootsunglück

Wal "Timmy": Das Obduktionsergebnis ist da

Putin will Ukraine-Deal

Zecken-Plage an der Adria

Selenskyj-Brief: DAS ist Putins knallharte Antwort

Offener Brief: Selenskyj schlägt Putin Kriegsende vor

Magyar sorgt mit Grenz-Sager für Eklat