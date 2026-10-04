Zeiler punktet bei Männern & Älteren

Leute mit Job wählen Babler-Herausforderer Gerhard Zeiler eher als Arbeitslose. Bei welchen Gruppen die SPÖ mit einem Parteiobmann Gerhard Zeiler punkten würde...

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Die SPÖ würde mit Gerhard Zeiler als Parteichef leicht zulegen und die ÖVP überholen. Aber wer wählt ihn wirklich? oe24 hat den Check gemacht. So zeigt die brandneue Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 28. bis 29. September):

Männer finden Zeiler zu 36% wählbar.

Frauen halten ihn nur zu 22% wählbar. Gerade einmal jede fünfte Frau würde Zeiler ihre Stimme geben. Bei Männern wäre es fast jeder Dritte.

Bei Wählern ab 50 Jahren gilt Zeiler für 30% als wählbar.

Bei den jüngeren sagen das jedoch nur 28%.

Bei den Berufstätigen geben 31% an, dass Zeiler wählbar ist.

Arbeitslose teilen diesen Befund nur zu 26%.

Zeiler: In SPÖ findet ihn jeder Zweite gut

Selbst wenn der Medienmanager die Partei übernehmen würde, blieben die Roten mit 19 Prozent noch knapp unter der 20er-Marke. Eine Verbesserung im Vergleich zu SPÖ-Chef, Andreas Babler (17 %), gäbe es aber schon. Insgesamt kommt die Regierung aber nicht vom Fleck.

"Zeiler ist für viele in der SPÖ nicht wählbar", sagt Prof. Beutelmeyer.

In der SPÖ geben nur 48% an, Zeiler für wählbar zu halten. Das heißt jeder zweite SPÖ-Wähler ist nicht überzeugt.

Bei ÖVP- und Neos-Präferenten kommt Zeiler auf gute Werte von fast 50%.

Bei FPÖ-Anhängern hält ihn aber nur jeder fünfte für wählbar.

29% der Österreicher finden Zeiler wählbar

Zeiler gilt für 29% als wählbar © oe24

Dass Zeiler allgemein viele Wählerinnen und Wähler mobilisieren könnte, ist durchaus möglich. Denn laut Umfrage halten ihn 29 Prozent zumindest für prinzipiell wählbar. 38 Prozent sagen, Zeiler sei unwählbar.

Zum Vergleich: In der Lazarsfeld-Umfrage der Vorwoche gaben 56 Prozent an, einen negativen Eindruck von Babler zu haben.

Bundesländer-Check

In Wien, der Heimatstadt von Zeiler, der in einem Ottakringer Gemeindebau groß wurde, halten ihn 34% für wählbar. In NÖ und im Burgenland aber nur 24%. Gute Werte hat Zeiler in Oberösterreich (33%) und Salzburg (31%).

SPÖ mit Zeiler vor ÖVP © oe24

Stimmen holt sich Zeiler laut Lazarsfeld vor allem von der ÖVP. Die Schwarzen würden bei einem SPÖ-Chef Zeiler nur noch auf 18 % kommen. Die Zeiler-Sozialdemokratie würde die Volkspartei also überholen. Mit Babler als SPÖ-Vorsitzendem liegt die ÖVP bei 21 %.

Kanzlerfrage: Kickl führt weiter

Zeiler hat in aktueller Umfrage keine Chance gegen Kickl, ist nahe an Kanzler Christian Stocker. © oe24

Kanzlerfrage: Kickl führt weiter

Babler hat in aktueller Umfrage keine Chance gegen Kickl und Stocker. © oe24

Eines zeigt die aktuelle Umfrage. Ein SPÖ-Chef Zeiler kann die FPÖ-Führerschaft in der Umfrage nicht brechen. Kickl führt in der Kanzlerfrage mit 33% – egal ob Babler oder Zeiler mitmischt.