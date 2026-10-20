Zeitumstellung: Dieses Land dreht heuer nicht mehr die Uhr

Hier wurde die Zeitumstellung abgeschafft.

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Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, endet in Österreich die Sommerzeit. Um 3 Uhr werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Menschen gewinnen damit eine Stunde Schlaf, doch die Diskussion über ein endgültiges Ende der Zeitumstellung geht weiter. Während die Europäische Union seit Jahren keine Einigung erzielt, hat eine kanadische Provinz nun Fakten geschaffen.

British Columbia hat die halbjährliche Zeitumstellung 2026 abgeschafft. Am 8. März wurden die Uhren dort zum letzten Mal auf Sommerzeit vorgestellt. Wenn am 1. November in weiten Teilen Kanadas die Uhren zurückgestellt werden, bleibt die Zeit in Vancouver und großen Teilen der Provinz unverändert. Künftig gilt dort ganzjährig die Zeitzone UTC−7.

© Getty Images/iStockphoto

Die Regierung von British Columbia begründet den Schritt unter anderem mit einer einfacheren Planung für Familien und Unternehmen. Allerdings gelten für einzelne Regionen aufgrund ihrer bisherigen Zeitzonenregelungen Sonderbestimmungen.

Europa zögert weiter

In Europa lässt eine vergleichbare Entscheidung weiterhin auf sich warten. Bereits 2018 schlug die EU-Kommission vor, die Zeitumstellung abzuschaffen. Das Europäische Parlament unterstützte den Plan 2019. Eine Einigung der Mitgliedstaaten im EU-Rat blieb jedoch aus.

Damit bleibt es vorerst beim gewohnten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit. Auch Österreich stellt die Uhren weiterhin zweimal jährlich um. Die Termine sind nach geltendem EU-Recht bereits bis 2031 festgelegt. Wann die Zeitumstellung in Europa endgültig Geschichte sein könnte, ist derzeit offen.