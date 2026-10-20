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Kurz vor Abflug

Airbus geht plötzlich in Flammen auf

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Schock am Flughafen Lima: Kurz vor dem Start geriet das linke Triebwerk eines Latam-Airbus in Brand. Die Maschine wurde evakuiert, Verletzte soll es nicht gegeben haben.
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Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 19. Oktober, am Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima. Der Airbus A320 mit dem Kennzeichen CC-BFS sollte als Flug LA2302 nach Piura starten, als das linke Triebwerk Feuer fing.

Videos des Zwischenfalls zeigen, wie Flammen aus dem Triebwerk schlagen und schließlich auch auf die Tragfläche übergreifen. Die Flughafenfeuerwehr rückte aus. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde das Flugzeug erfolgreich evakuiert. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

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Fluggesellschaft spricht von technischem Zwischenfall

Latam bezeichnete den Vorfall in einer ersten Stellungnahme als "unvorhergesehenes technisches Ereignis" vor dem Start. Auch der Flughafen bestätigte einen Notfall bei einem Flug von Latam Peru. Der Betrieb am Airport sei dadurch nicht beeinträchtigt worden.

Bei der betroffenen Maschine handelt es sich um einen rund 13 Jahre alten Airbus A320 mit CFM56-Triebwerken. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Ursache des Feuers noch offen

Eine mögliche Erklärung für Flammen am hinteren Triebwerksauslass ist ein sogenanntes Tailpipe Fire. Dabei kann sich unverbrannter Kraftstoff im hinteren Bereich des Triebwerks entzünden, etwa während des Startvorgangs. Die genaue Ursache des Brandes in Lima ist damit allerdings nicht geklärt.

Auch ein Feuer im Bereich des Triebwerks, ausgelöst durch austretende brennbare Flüssigkeiten wie Kerosin, Öl oder Hydraulikflüssigkeit, ist grundsätzlich möglich. Ob einer dieser Fälle vorliegt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Fest steht vorerst: Die Maschine wurde evakuiert, Verletzte wurden nicht gemeldet. Wie groß der Schaden am Flugzeug tatsächlich ist und was den Brand ausgelöst hat, ist noch offen.

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