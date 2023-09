Glasner als Deutschland-Teamchef im Gespräch

Während DFB-Bundestrainer Hansi Flick (58) am Samstag gegen Japan (20.45 Uhr) um seinen Job kämpft, wird bereits über seine Nachfolge spekuliert. Und da taucht neben Julian Nagelsmann auch Oliver Glasner als Kandidat auf.

Die DFB-Auswahl trifft zum vierten Mal auf Japan. In der Bilanz stehen ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Aufeinandertreffen ist Flick und den deutschen Spielern noch in sehr unguter Erinnerung. Das 1:2 im ersten Gruppenspiel der WM in Katar am 23. November 2022 leitete das frühe WM-Aus ein.

"Sport Bild" bringt Nagelsmann und Glasner ins Spiel

Der anhaltende Negativlauf der Deutschen wirft natürlich auch Fragen zur Trainerposition auf. In diesem Jahr gab es nach dem Auftaktsieg gegen Peru (2:0) vier sieglose Partien gegen Belgien (2:3), die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Und die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür. Keine gute Ausgangslage: Flicks Mannschaft muss gegen Japan abliefern – es ist Hansis „Flicksalsspiel“.

Im Hintergrund brodelt die Gerüchteküche. Laut "Sport Bild" könnte ausgerechnet der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (36) Flick beim DFB ablösen. Diese Situation ist nicht neu, da Nagelsmann bereits bei den Bayern direkt auf Flick folgte.

Oliver Glasner wäre erster Österreicher

Und noch ein Name macht die Runde: Oliver Glasner (49). Der Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt gönnt sich aktuell eine Auszeit, wird immer wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt war es Olympique Lyon in Frankreich, 24 Stunden später dann die deutsche Nationalmannschaft. Damit wäre der Salzburger nicht nur der erste Österreicher in diesem Amt, sondern überhaupt der erste Nicht-Deutsche.