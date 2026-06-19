Zwei Züge kollidieren und fordern mehrere Verletzte

In der englischen Stadt Bedford hat sich ein Zugunglück ereignet. Zwei Züge sind kollidiert, was zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte führte. Es gibt Berichte über verletzte Passagiere.

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Laut Berichten sind in Bedford zwei Züge der East Midlands Trains zusammengestoßen. Bei dem Vorfall gegen 17:15 Uhr waren die Waggons "The Sun" zufolge beinahe vollständig besetzt. In den Crash verwickelt waren Verbindungen des Luton Airport Express zwischen London St. Pancras und dem Flughafen Luton sowie ein Zug auf der Strecke von Corby nach St. Pancras. Einer der Züge, der Bedford etwa fünf Minuten zuvor passiert hatte, prallte Berichten zufolge auf das Heck einer Garnitur, die um 15:50 Uhr von Nottingham nach St. Pancras gestartet war.

Verletzte Passagiere am Boden

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass Fahrgäste zu Boden geschleudert wurden. Ein Video, über das die Zeitung "The Telegraph" berichtet, soll drastische Szenen von blutüberströmten Passagieren auf dem Boden der Züge zeigen. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen gibt es aktuell jedoch noch keine gesicherten Informationen.

Großeinsatz der Rettungskräfte läuft

Ein massives Aufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Laut "The Sun" wurden mehrere Rettungshubschrauber zum Unfallort entsandt, und auch die Polizei ist im Einsatz. Bedfords Einsatzkräfte "Bedford Fire and Rescue" bestätigten die Anwesenheit ihrer Teams und riefen die Bevölkerung dringend dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Ausfälle im Bahnverkehr

Das Zugunglück hat Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr in der Region. Die Betreibergesellschaft East Midlands Railway teilte in einer ersten Stellungnahme mit: "Züge können zwischen London St Pancras und Leicester nicht fahren, da die Rettungskräfte mit einem Vorfall beschäftigt sind."