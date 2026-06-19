Anna-Maria Zimmermann packt aus: So groß ist der Neid in der Branche

Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann spricht über den Neid in der Branche und wie gehässig es hinter den Kulissen abläuft.

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Die Schlager-Branche läuft hinter den Kulissen oft anders ab als auf der Bühne. Die Sängerin Anna-Maria Zimmermann (37) verrät nun, wie unerwartet groß der Konkurrenzdruck, Neid und Missgunst in der Branche sind. Sie gibt sogar ein Geständnis über ihr eigenes Fehlverhalten in ihrer Anfangszeit zu.

Gegenüber "Assenheimers Promitalk" erklärt die Ex-"DSDS"-Kandidatin, dass der ständige Vergleich mit anderen Sängern sie sehr belastet habe. Vor allem am Anfang ihrer Karriere hat sie immer genau beobachtet, wer am häufigsten gebucht worden ist und wer die besseren Auftrittsmöglichkeiten erhielt. Der Erfolgsdruck sei gigantisch gewesen.

Konkurrenzkampf eskalierte

Zimmermann gibt zu, dass sie damals häufig mit negativen Gedanken zu kämpfen hatte. Sie fragte sich: "Warum hat der mehr Chancen, warum habe ich weniger, warum ist der bei der Veranstaltung?" Der Konkurrenzkampf sorgte dafür, dass Zimmermann die Karrierewege der anderen Sänger genau verfolgte. Sie zählte sogar mit, wer mehr Auftritte hatte als sie.

Die 37-Jährige blickt sehr selbstkritisch auf ihr damaliges Ich. Zimmermann bemerkte, dass sie "gehässig" wurde, wenn es bei einem anderen Künstler mal nicht gut lief. Die Rückschläge anderer waren ihre Bestätigung, dass nicht nur sie alleine mit Problemen geplagt werden müsse.

Keine Konkurrenten sondern Kollegen

Im Laufe der Jahre hat sich ihre Einstellung grundlegend verändert. Heute sieht sie die Entwicklung in der Schlager-Branche viel entspannter als damals. Zimmermann verzichtet auf Konkurrenz und fördert nun den Zusammenhalt. Sie erklärte: "Ich stehe mittlerweile in der ersten Reihe bei meinen Kollegen." Weiter betonte die 37-Jährige, dass sie sich heute ehrlich über den Erfolg anderer Künstler freue.

Derzeit befindet sich Zimmermann in einer sehr erfolgreichen Phase ihrer Karriere. Sie gehört trotz ihres Wechsels vom Bierkönig in den Megapark auf Mallorca zu den gefragtesten Schlager-Stars. In einem Interview mit "RTL" meinte sie: "Mir geht es aktuell richtig gut, ich lebe eigentlich in meinem großen Traum." Sie freut sich sehr über die vielen Auftritte und die Unterstützung ihrer Fans. Die Sängerin stellte klar: "Das ist alles nicht selbstverständlich."