6.000 Euro am Tag: Only-Fans Star protzt mit Jacht

Mit den saftigen Einnahmen aus einem einzigen OnlyFans-Post finanzierte Influencerin Anne Wünsche das Luxus-Gefährt.

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Sie gönnt sich jeglichen Luxus – und macht aus den gesalzenen Preisen dafür kein Geheimnis. Für ein neues OnlyFans-Shooting charterte die deutsche Influencerin Anne Wünsche (34) die Luxusjacht "Papamares" vor Mallorca und protzte im Anschluss direkt damit, wie rasant sie die stolze Summe wieder herinnen hatte.

Mit ihren stolzen 24 Metern Länge gilt das Schiff als die größte Tagescharterjacht ihrer Flotte auf der Baleareninsel. Kostenpunkt für den Tagesausflug auf dem Wasser: 6.000 Euro. Für Wünsche ist so ein Luxusurlaub längst kein unerfüllter Traum mehr. "Mich beeindruckt dieses Gefühl, sich eine Jacht für ein paar Stunden leisten zu können, ohne dass es finanziell wehtut. 6000 Euro auszugeben, wenn man früher nicht einmal 20 Euro hatte, um den Einkauf zu bezahlen", plaudert die 34-Jährige offen aus dem Nähkästchen.

Und die Social-Media-Bekanntheit legt sogar noch einen drauf: "Aber ich bin ehrlich: Unter 21 Metern buche ich auch nicht mehr. Mein nächstes Ziel ist noch größer. Manche geben viel Geld für Markenkleidung und Taschensammlungen aus – ich investiere in solche Momente, weil sie mir unheimlich viel Kraft schenken, um weiterzumachen", sagt sie zu BILD.

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5000 Euro pro Posting

Beim Thema Geld nimmt die einstige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin absolut kein Blatt vor den Mund. "Die Ausgaben waren nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin. Ich verdiene mindestens 5000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und ich habe ja noch mehr Seiten als nur diese." Ein echtes Luxusleben auf Knopfdruck, auch wenn eine Instanz natürlich kräftig mitverdient: "Natürlich muss ich die Einnahmen noch mit dem Finanzamt teilen, aber dennoch ist so eine Jacht durch einen einzigen Post bezahlt."

Egal ob in Dubai oder im Mittelmeer – für Wünsche sind diese Trips Balsam für die Seele. Trotz des ganzen Prunks wolle sie aber nicht vergessen, woher sie eigentlich kommt: "Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat."

Schamgefühle in der Luxuskajüte und ein verpatztes Date

Ursprünglich wollte die Influencerin deutlich mehr Fotomaterial an Deck produzieren, doch die Realität auf hoher See machte ihr einen kleinen Strich durch die Rechnung. "Der Plan war, mehr Bilder draußen auf der Jacht zu shooten, aber da habe ich noch etwas Hemmungen. Auch weil man nie alleine auf einem Boot ist. Da sind mindestens noch zwei Leute von der Crew, die sich um uns und das Boot kümmern." Aus Rücksicht vor den Angestellten übersiedelte das Shooting für die expliziteren Aufnahmen kurzerhand in den Innenraum: "Man möchte denen kein unangenehmes Gefühl geben – also mache ich meistens alles unten in einer Kajüte."

Anne Wünsche auf einer Luxusyacht © Instagram

Für das nächste Mal verspricht sie ihren Fans aber bereits Besserung: "Bei der nächsten Jacht haben wir allerdings einen Whirlpool, da werde ich auch outdoor etwas machen können. Aber 'oben ohne' ist okay."

Neben dem geschäftlichen Content-Dreh gab es an Bord übrigens auch privaten Besuch – inklusive mäßigem Erfolg. "Was keiner weiß: Ich selbst hatte sogar mein drittes Date mit einem Mann auf der Jacht", verrät Wünsche. Gefunkt hat es allerdings nicht: "Leider hat es mit ihm nicht geklappt. Das hatte aber absolut nichts mit ihm zu tun. Ich habe aktuell einfach Schwierigkeiten, ernsthaft etwas zuzulassen, obwohl ich mir das eigentlich wünsche."

Luxus-Gefährt in Pink

Der nächste Luxus-Kracher steht derweil schon in den Startlöchern. In zwei bis drei Wochen wird ihr pinker Mercedes AMG auf die Insel geliefert – und das soll standesgemäß mit einer noch größeren Partygesellschaft auf einer noch größeren Jacht gefeiert werden.