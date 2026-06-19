Helene Fischer flucht und schwitzt bei Fitness-Challenge

Schlagerstar Helene Fischer gibt auf Instagram einen amüsanten Einblick hinter die Kulissen. Vor ihren Konzerten absolviert die 41-Jährige ein schweißtreibendes Aufwärmprogramm.

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Aktuell befindet sich die 41-jährige Sängerin auf ihrer großen "360° Stadion Tour", die bereits am 10. Juni in Dresden gestartet ist. An diesem Wochenende steht sie im Frankfurter Deutsche Bank Park auf der Bühne. In der kommenden Woche folgen Auftritte am Dienstag in Gelsenkirchen sowie am Freitag und Samstag in Köln. Österreichische Fans dürfen sich auf Samstag, den 11. Juli, freuen, wenn sie im Happel Stadion in Wien auftritt.

Ein Blick hinter die Kulissen

Neben den aufwendigen Choreografien und einer international hochwertigen Produktion interessiert die Fans vor allem eines: Wie bereitet sich die "Atemlos"-Interpretin auf diese Belastungen vor? In einem aktuellen Video auf Instagram zeigt Helene Fischer, dass sie deutlich mehr ins Schwitzen kommt als vielleicht gedacht. Zunächst lässt sie noch locker die Schultern kreisen und scherzt, sie sei damit eigentlich schon "fertig".

Harte Liegestütze im flauschigen Bademantel

Doch im weiteren Verlauf des Clips wird es ernst. Gemeinsam mit ihrem Team absolviert sie in einem braunen Teddy-Bademantel Liegestütze zur sogenannten "Bring Sally Up"-Challenge. Passend zum Song "Flower" des 60-jährigen Sängers Moby werden die Bewegungen strikt im Takt ausgeführt. Selbst für die durchtrainierte "Herzbeben"-Künstlerin entwickelt sich diese sportliche Einheit zu einer echten Herausforderung.

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Flüche bei der Fitness-Challenge

Die Erschöpfung steht der Musikerin deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit Ausrufen wie "Alter!" drückt sie laut stöhnend ihre Qual aus und fragt schließlich: "Wie lange geht denn dieser f*** Song?" Die Erleichterung nach dem harten Workout ist ihr am Ende deutlich anzusehen. Zu dem Video schrieb sie: "Ich sag’s euch… Ich hab so geschwitzt in meinem Teddy-Bademantel!" In den Kommentaren erntet sie dafür viel Lob von ihren Anhängern, die Sätze wie "Bist trotzdem eine Maschine", "Ich lieb’s" und "Wie mega ist das Video" hinterlassen.