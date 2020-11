Wenn es darum geht, wie unsere Lieblingspromis leben, dann sind wir besonders neugierig. Wir verraten Ihnen wieviel von den Villen der Stars Sie sich leisten könnten.

Es ist der Traum von vielen im Luxus der Stars zu leben. OnlineMortgageAdvisor.co.uk hat sich die Anwesen der berühmtesten Stars 2020 angesehen und evaluiert wieviel Sie sich mit dem durchschnittlichen Einkommen in der EU davon leisten könnten.

Die "günstigsten" Star Villen

Das Anwesen von dem EU Bürger sich am meisten kaufen könnten, steht in Beverly Hills in Kalifornien. Die 8,1 Millionen-Euro-Villa, von der Sie sich möglicherweise 50 Quadratmeter leisten könnten, gehört Sängerin Adele. Das entspricht etwa 54% des Badezimmers im 17,000 Quadratmeter-Haus.

Vom Elternhaus der "Bad Guy" Sängerin Billie Eilish in Los Angeles könnte man sich vermutlich 45 Quadratmeter, in etwa ein Drittel ihrer Küche, leisten.

Wer würde gern bei Kourtney Karadashian einziehen? Etwa 18% ihres Schlafzimmers, 40 Quadratmeter des 7,2 Millionen-Euro-Anwesens, könnte sich der durchschnittliche EU Bürger leisten.

Die teuersten Promi Anwesen

Den geringsten Anteil könnte man sich vermutlich von Rihannas 33,8 Millionen-Euro-Mansion leisten. Nur 4 Quadratmeter, etwa 2% des Schlafzimmers, könnten sich die meisten Normalverdiener kaufen.

Ebenfalls nicht leistbar ist das Londoner Zuhause von Victoria und David Beckham. Das Haus mit 6,520 Quadratmeter ist 33,3 Millionen Euro wert, wovon Sie vermutlich gerade einmal 5 Quadratmeter finanzieren könnten.

Vom luxuriösen Hidden Hills Mansion von Kim und Kayne West könnten sich EU Bürger gerade einmal 8 Quadratmeter leisten.