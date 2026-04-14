1,6 Mrd. Euro – BAWAG plant Mega-Deal

Die BAWAG will das irische Finanzinstitut PTSB um 1,6 Milliarden Euro kaufen.

Wien/Dublin. Die BAWAG will für 1,62 Mrd. das irische Finanzinstitut PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der BAWAG angenommen, teilten BAWAG und PSTB am Dienstag in Aussendungen mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.

Damit das Angebot gültig wird, muss eine Mehrheit der Aktionäre zustimmen. Auch müssen Genehmigungen der Behörden und des irischen Gerichts (High Court) vorliegen, teilte die BAWAG am Dienstag mit.