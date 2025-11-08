14 Millionen Euro! Höchste Wohnung Wiens ist verkauft

Höher kann man in Österreich nicht wohnen: Im 48. Stockwerk des 180 Meter hohen Wohnturms Danube Flats in Wien wurde das größte Penthouse des Landes verkauft – für 13,9 Millionen Euro.

Das Luxusapartment erstreckt sich über drei Stockwerke von Etage 46 bis 48 und umfasst 422 Quadratmeter Wohnfläche sowie rund 230 Quadratmeter Balkone und Terrassen.

Entwickelt wurde das Hochhaus an der Neuen Donau von den Immobilienfirmen Soravia und S+B Gruppe, die den Turm 2019 fertigstellten. Insgesamt beherbergt das Gebäude 500 Wohnungen – fast alle sind bereits vergeben.

Verkauf offiziell

Neue Eigentümerin des Penthouses ist laut GEWINN-Recherchen eine Tochterfirma des Wiener Hightech-Unternehmens Lunatone. Mit dem Verkauf gilt das Projekt offiziell als abgeschlossen.

Konkurrenz bekommt das Prestigeobjekt schon bald: Ab 2026 sollen im benachbarten DC Tower 2 weitere Luxuswohnungen entstehen – und damit neue Höhenrekorde in Wien möglich werden.