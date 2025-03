3SI Immogroup: Neuer Showroom in Wien für Premium-Immobilien

Die 3SI Immogroup hebt ihr Showroom-Konzept auf ein neues Level und eröffnete in der Kärntner Straße 39 in Wien 1 einenExklusive Einblicke in Premium-Immobilien neuen Schauraum.

Exklusive Einblicke in Premium-Immobilien werden im neuen über 400 m² großen Ausstellungsraum geboten. Auf drei Etagen verbindet er modernste Präsentationstechnik mit exklusivem Design und wird so zu einem einzigartigen Erlebnisraum für Luxusimmobilien.

Parkettböden, Fliesen und Innenausstattung

Vor Ort. „Unser neuer Showroom ermöglicht es, Immobilien nicht nur zu besichtigen, sondern zu erleben. Zudem wird er ein Ort für exklusive Events und Networking – um den Austausch zwischen KundInnen, Branchenkollegen sowie Partnern zu fördern, in Summe ein Treffpunkt für Exklusivität, Ästhetik und Innovation“, betont 3SI Immogroup GF Michael Schmidt. Modernste Visualisierungstechniken, Architekturmodelle und immersive 3D-Rundgänge bieten eine realistische Vorstellung der Traumimmobilie. Materialien wie edle Parkettböden, exklusive Fliesen und maßgeschneiderte Innenausstattungen lassen sich direkt vor Ort erleben.

Leo Schulmeister (l.) zeichnet für die exklusive Inneneinrichtung des 3SI Luxury Real Estate Showrooms verantwortlich. Innenarchitekt Leo Schulmeister, Gallerist Gerald Hartinger, Geschäftsführer 3SI Immogroup Michael Schmidt, Gerhard Klein (Geschäftsführer 3SI Makler GmbH), Stephan Pasquali (3SI Immogroup Geschäftsführer Neubau) © 3SI Immogroup | Branding Identity/ Thomas Meyer ×

Der neue 3SI Luxury Real Estate Showroom bietet Wohnungssuchenden, InvestorInnen und PartnerInnen ein einzigartiges Erlebnis in der Welt der Luxusimmobilien. Durch modernste Präsentationstechniken und die persönliche Beratung der 3SI Makler wird die Immobiliensuche zu einer inspirierenden Entdeckungsreise. "Der Kauf einer Immobilie ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben – umso bedeutender ist es, diese nicht nur auf Plänen zu sehen, sondern sie bereits vorab erleben zu können. In unserem Showroom haben Interessenten die Möglichkeit, Materialien zu spüren und Räume realistisch zu betrachten. So können sie sich ein umfassendes Bild ihrer zukünftigen Wohnsituation machen", erklärt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Luxusimmobilien hautnah erleben – ein Showroom, der neue Maßstäbe setzt

Der neue 3SI Luxury Real Estate Showroom ermöglicht es Wohnungssuchenden, Investoren und PartnerInnen, Immobilien auf eine völlig neue Art zu entdecken. Hochwertige Materialien wie edle Parkettböden, exklusive Fliesen und Armaturen und maßgeschneiderte Innenausstattungen lassen sich direkt vor Ort erleben.

Modernste Visualisierungstechniken, detailreiche Architekturmodelle und immersive 3D-Rundgänge bieten eine realistische Vorstellung der zukünftigen Traumimmobilie – noch bevor der erste Schritt ins neue Zuhause gesetzt wird.

Auch in den neuen Räumlichkeiten setzt 3SI Immogroup auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem renommierten Wiener Innenarchitekten Leo Schulmeister, der für die exklusive Einrichtung des Showrooms verantwortlich zeichnet. „Ein Showroom dieser Art ist weit mehr als ein Präsentationsraum – er ist eine Erlebniswelt, die Emotionen weckt und Wohnträume greifbar macht. Mit einem durchdachten Designkonzept und hochwertigen Materialien haben wir eine stilvolle Umgebung geschaffen, in der sich die Exklusivität und Qualität der 3SI-Immobilien perfekt widerspiegeln. Es freut mich sehr, dieses besondere Projekt gemeinsam mit 3SI zu realisieren und Kunden in einem einzigartigen Ambiente willkommen zu heißen“, so Schulmeister.

Ein wichtiger Aspekt der Raumgestaltung ist auch die Lichtplanung, die wesentlich zur Atmosphäre und Wirkung eines Wohnraums beiträgt. WienLicht hat im 3SI Luxury Real Estate Showroom ein exklusives Beleuchtungskonzept umgesetzt, das durch hochwertige Leuchtmittel gezielt Akzente setzt und die luxuriöse Ausstattung optimal in Szene setzt.

Neuer Showroom in Wien 1. Hier kommen modernste Visualisierungstechniken zum Einsatz.

© 3SI Immogroup | Branding Identity/ Thomas Meyer ×

Kunst trifft Luxusimmobilien

Ein besonderes Highlight im neuen 3SI Luxury Real Estate Showroom ist die Ausstellung exklusiver Kunstwerke des renommierten Galeristen Gerald Hartinger, die den luxuriösen Wohnstil perfekt ergänzen. Zu sehen sind acht Werke des britisch-amerikanischen Künstlers Russell Young aus seiner ikonischen Diamond Dust / Dirty Pretty Things-Reihe, darunter Marilyn Monroe, Mick Jagger, Brigitte Bardot, Grace Kelly, The Magnificent Seven und David Bowie.

Ergänzt wird die Ausstellung durch acht Werke von Maximilian Wiedemann, die legendäre Persönlichkeiten wie Alain Delon, Brigitte Bardot, Coco Chanel, Elizabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Marilyn Monroe, Roger Moore und Romy Schneider in Szene setzen.

„Die Kombination von erstklassigen Immobilien mit beeindruckender Kunst, hochwertiger Einrichtung und das perfekt abgestimmte Lichtkonzept unterstreicht unseren Anspruch, mehr als nur Wohnraum zu schaffen – wir gestalten Lebensqualität. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Partnern, die dieses Projekt mit ihrem Know-how und Engagement so eindrucksvoll umgesetzt haben. Ich freue mich darauf, möglichst viele Interessentinnen, BesucherInnen und natürlich KäuferInnen in unserem Showroom ab sofort begrüßen zu können“, betont Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Alle Immobilienprojekte auf www.3si.atBesuchen Sie den 3SI Luxury Real Estate ShowroomKärntner Straße 39, 1010 WienMontag bis Freitag von 10 bis 18 UhrSamstags von 10 bis 14 Uhr