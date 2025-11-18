Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty Images

Insolvenzwelle

43 Jobs betroffen: Millionenpleite eines Installateurs

18.11.25, 18:48
Die Insolvenzwelle hat ihr nächstes Opfer! Das Unternehmen Kugler GmbH wird nicht saniert, wodurch 43 Jobs von der Pleite betroffen sind.

Kugler GmbH ist pleite! Über das Vermögen des Unternehmens mit Sitz in Gföhl, Niederösterreich, wurde laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Pleite sind 43 Mitarbeiter betroffen. Ihre Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich Oktober bezahlt. 

In der Mitteilung der AKV heißt es: "Bei der Schuldnerin handelt es sich um einen am Markt etablierten Installationsbetrieb, welcher auf Gesellschafterebene als Familienunternehmen strukturiert war." Weiter sind alle drei Standorte betroffen: "Die Standorte befinden sich in 3500 Krems an der Donau, Bertschingerstraße 6, und an der Adresse Feldgasse 35, 3542 Gföhl."

Weiterführung nicht geplant

Das AKV erklärt: "Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird unter anderem im Zusammenhang mit den derzeit wirtschaftlichen Bedingungen und den daraus resultierenden Problemen gesehen. Insbesondere wird auf die Auswirkungen der Krise der Bauwirtschaft sowie auf die gestiegenen Personal- und Energiekosten verwiesen." Laut ihnen seien auch Investorengespräche gescheitert.

Die Verbindlichkeiten werden auf 1,9 Millionen Euro beziffert. Als Schuldnerin wird die Eigentümerin einer Betriebsliegenschaft genannt, welche mit dem Pfandrecht belastet ist.

Die Zukunft schaut sehr düster aus. Derzeit ist eine Unternehmensfortführung und Sanierung nicht geplant. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.

