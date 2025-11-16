66 Firmenpleiten in EINER Woche: Österreichs Wirtschaft stürzt dramatisch ab

In nur einer Woche mussten 66 heimische Unternehmen Insolvenz anmelden – und die betroffenen Firmen kommen aus den unterschiedlichsten Branchen.

In einer dramatischen Entwicklung in der österreichischen Wirtschaft meldeten 66 Firmen innerhalb einer Woche Insolvenz.

Der KSV 1870 und Creditreform berichteten von einem beispiellosen Anstieg. Allein am Montag, 10. November, mussten 11 Unternehmen ihre Insolvenz erklären, am Dienstag, 11. November, waren es bereits 16, und am Donnerstag, 13. November, sahen sich 22 weitere Firmen gezwungen, den Gang zum Konkursgericht anzutreten.

Die Heidenbauer-Gruppe als Beispiel

Unter den bekanntesten Insolvenzen befindet sich die traditionsreiche Heidenbauer-Gruppe aus Bruck an der Mur, die ebenfalls am 10. November Insolvenz anmeldete. Insgesamt sind rund 600 Gläubiger betroffen, die auf mehr als 62 Millionen Euro warten. Doch die Heidenbauer-Gruppe ist bei weitem nicht der einzige betroffene Betrieb.

Branchenübergreifende Pleiten

Die Insolvenzen betreffen sämtliche Wirtschaftsbereiche: von Bäckereibetrieben in Wien, wie der „Backwelt Bäckereibetriebs GmbH“, über Reinigungsfirmen, IT-Unternehmen, Immobilienfirmen bis hin zu Raummanagement-Verwaltungen. In fast jeder Branche sind Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.

Hintergründe der Pleiten

Die Ursachen für die Insolvenzen sind vielfältig. Gestiegene Kosten, sinkende Nachfrage, hohe Zinsbelastungen und das Fehlen eines erhofften Konjunkturaufschwungs machen vielen Unternehmen schwer zu schaffen. Besonders kleinere und mittlere Betriebe sind betroffen, für die das wirtschaftliche Umfeld zunehmend zum Überlebenskampf wird.

Wirtschaftliche Lage Österreichs

Die steigenden Insolvenzzahlen spiegeln eine problematische wirtschaftliche Entwicklung wider. Während große Unternehmen noch in der Lage sind, mit den Herausforderungen umzugehen, müssen kleinere Unternehmen häufig mit weniger Ressourcen auskommen, was zu einer erhöhten Konkursgefahr führt.