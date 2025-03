Agrana schließt zwei Zuckerfabriken - 270 Mitarbeiter betroffen

Der börsennotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat die Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld sowie Hrušovany (CZ) mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Dies habe der Agrana-Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch überraschend mit. Die Schließung betrifft rund 120 Mitarbeiter in Leopoldsdorf sowie rund 150 in Hrušovany.

Die Entscheidung zur Schließung von zwei Produktionsstandorten sei "schwierig, aber notwendig", so Agrana-Chef Stephan Büttner in einer Aussendung. Steigende Produktionskosten, zunehmender Wettbewerbsdruck durch den Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU, Marktliberalisierungen sowie regulatorische Vorgaben hätten die Fortführung der Produktion an je zwei Standorten in Österreich und Tschechien "wirtschaftlich untragbar gemacht". In Österreich wird die gesamte Agrana-Zuckerproduktion künftig nur mehr am Standort Tulln erfolgen.