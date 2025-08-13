Aktueller Wohntrend: Stadtrand und Wassernähe

Aktuelle Studie bestätigt: Wohnen am grünen Stadtrand oder in Wassernähe zählt zu den beliebtesten Wohnlagen. Premium-Bauträger Glorit realisiert entsprechenden Wohnraum.

Die Standortwahl spiegelt einen wachsenden Trend am Immobilienmarkt wider: Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Market zählen Wohnen am grünen Stadtrand (74 %) und Wohnen in der Nähe eines natürlichen Gewässers (55 %) zu den mit Abstand beliebtesten Wohnlagen in Österreich. Der Wunsch nach naturnaher Umgebung bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit des Stadtzentrums ist für viele Menschen zu einem zentralen Wohnkriterium geworden – ein Wunsch, dem Glorit mit Projekten an der Alten Donau entspricht.

Glorit Geschäftsführer Stefan Messar © Glorit

Wohnen mit Naturbezug: mehr Lebensqualität

Der Wohnstandort an der Alten Donau bietet vielfältige Naherholungsmöglichkeiten. Studien deuten darauf hin, dass der Aufenthalt in der Nähe von Wasserflächen das subjektive Stressempfinden reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden fördern kann – unter anderem durch positive mikroklimatische Effekte wie etwa einem kühleren Temperaturempfinden um 2–3 Grad. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO tragen natürliche Wasserflächen nachweislich zur signifikanten Steigerung der Lebensqualität bei.

„Wir schaffen Orte, die das Beste aus zwei Welten vereinen: die unmittelbare Nähe zur Natur und gleichzeitig den Komfort urbaner Infrastruktur. Gerade an der Alten Donau ist diese Verbindung unübertroffen – und mit unseren Projekten machen wir sie für unsere Kunden erlebbar“, betont Stefan Messar, Geschäftsführer des achtfachen FindMyHome-Top-Developers.

Langfristige Perspektive für wassernahe Wohnlagen

Wohnlagen mit unmittelbarem Zugang zu Wasser gelten traditionell als Premium-Standorte – mit stabiler Wertentwicklung und hohem Wiederverkaufswert. Hochwertige Infrastruktur und vielfältige Freizeitmöglichkeiten zu Wasser und zu Land, von Segeln über Stand-up-Paddling bis hin zu Joggingrunden entlang der Donauufer, sind fixer Bestandteil dieser Lebensqualität. Auch der aktuelle Deloitte Property Index bestätigt: Immobilien in naturnaher, wasserreicher Umgebung zählen zu den wertstabilsten Investments auf dem europäischen Markt.

Die Nähe zu urbaner Infrastruktur wie Schulen, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten macht das Angebot zusätzlich attraktiv. Der Wunsch nach Natur, Ruhe und hoher Lebensqualität, kombiniert mit schneller Erreichbarkeit der Stadt, ist heute gefragter denn je.Zwei Highlights auf Eigengrund. Eigengrund ist entlang der Alten Donau nur begrenzt verfügbar. Zwei Glorit-Projekte greifen dieses Potenzial auf:■ Fischerstrand 24–26: In unmittelbarer Nähe des Restaurants „Zur Alten Kaisermühle“ wurden zehn Eigentumswohnungen auf Eigengrund errichtet. Die Lage ermöglicht Blickbeziehungen zur Alten Donau.■ Ginkgoweg 1: In Planung befinden sich drei Einfamilienhäuser mit Keller auf Eigengrund. Die Grundstücke liegen direkt an der Uferpromenade mit Blick zur UNO-City und fußläufigem Zugang zu öffentlichen Badeplätzen.