Jack Ma machte mit seinem Online-Versandhaus Alibaba Milliarden. Doch wie die Bild nun berichtet, soll der Chinese seit Oktober spurlos verschwunden sein. Auch um Ma’s Twitter-Account ist es ruhig geworden. Zuvor sendete er täglich mehrere Tweets, seit dem 10. Oktober jedoch keinen einzigen mehr. Zudem wurde der Unternehmer in seiner eigenen Gründer-Show „Africa’s Business Heroes“ als Jury-Mitglied plötzlich ersetzt. Wenige Tage zuvor schrieb er noch auf Twitter, dass er es „kaum erwarten kann“, die Finalisten zu treffen.

Congrats to the top 20 Africa's Business Heroes finalists! Selected from 22k+ applications across all 54 African countries, these entrepreneurs are from 14 countries & 11 industries, and more than 50% are women. I can’t wait to meet them! https://t.co/0eUze6TUOJ @africa_heroes pic.twitter.com/5C3HmwjWRJ