Arbeitslosigkeit steigt weiter: Schon 446.000 Personen ohne Job

Stärkster Arbeitslosenanstieg in der Industrie, Rückgang am Bau

Die Rezession lässt die Arbeitslosenzahlen weiter steigen: Ende Jänner waren 445.513 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 365.746 arbeitslos und 79.767 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 5,8 Prozent bzw. 24.306 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenrate erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent.

"Die europaweit angespannte Wirtschaftslage ist nach wie vor bestimmend für den heimischen Arbeitsmarkt, die negativen Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote jedoch geringer als in früheren Krisen", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. Die aktuelle Jänner-Arbeitslosenquote sei "um 0,7 Prozentpunkte unter 10-Jahres-Schnitt". "Mit einer Erholung des Arbeitsmarktes oder einem Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in den kommenden Monaten nicht zu rechnen", kommentierte AMS-Vorständin Petra Draxl die aktuellen Arbeitslosenzahlen.

Den größten Zuwachs bei arbeitslosen Menschen und Personen in AMS-Schulung gab es Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Warenerzeugung/Industrie (+14,6 Prozent). Niedriger fiel der Anstieg im Handel (+8,4 Prozent), Gesundheits- und Sozialwesen (+7,4 Prozent), Gastronomie und Beherbergung (+5,5 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (+0,2 Prozent) aus. Den einzigen Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es am Bau mit -3 Prozent.