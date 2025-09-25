Alles zu oe24VIP
© Getty

Fünfstellige Zahl

Auto-Krise: Bosch plant Mega-Stellenabbau

25.09.25, 11:04
Der weltweit größte Autozulieferer Bosch will nach einem Medienbericht eine fünfstellige Zahl von Arbeitsplätzen in der Kernsparte Mobility abbauen 

Das berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag mit Verweis auf Branchenkreise. Das deutsche Unternehmen lud in der Früh kurzfristig zu einer Pressekonferenz am Nachmittag über "Maßnahmen im Unternehmensbereich Mobility" mit Personalvorstand Stefan Grosch ein.

Vor Kurzem hatte Bosch erklärt, im Zuliefergeschäft bis 2030 die jährlichen Kosten um 2,5 Mrd. Euro senken zu wollen. Weiteren Personalabbau schloss das Management nach Stellenstreichungen im Vorjahr schon länger nicht aus.

